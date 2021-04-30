"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

Mazlumun yanında olmak

Zafer AKINCI
30 Nisan 2021, Cuma
Toplum olarak, zor olduğu için mazlumun yanında yeterince duramıyoruz.

Biraz da, mazlumun arkasına saklanmış suça bulaşmış kesimden dolayı bu yapılamamaktadır. Bir tarafta mazlumlar, diğer tarafta mazlumu felaketlere atıp ve mazlumun arkasına saklanmış olanlar, diğer taraftan suçun içinde olanlar, başka tarafta mazluma haksızlık edenler. 

Burada, mazlumu savundukça, mazlumun arkasına saklanmış suça bulaşmış kimseleri savunuyormuş görüntüsünden dolayı genelde mazlum yeterince savunulamıyor. Bundan dolayı mazlumun hakkını korurken, mazlumların arkasına saklanan, mazlumları felaketlerin içine atanların yanlışları üzerinde durulması gerekiyor.

Şuan, binlerce deliller, belgeler, görüntüler, itiraflar ile suça bulaşmış bir kesim var. Bunlar kendilerine samimi olarak inananları mağdur ettiğinden, bunlar ile mağdurlar arasına kalın bir çizgi çekmek gerekir ki bu ayrıştırma tam olarak yapılabilsin ve bununla birlikte mazlum güçlü bir şekilde savunulabilsin.

Hem, tavırlar tepkisel olarak ortaya konulmamalıdır. Üstadımızın hayatında da bunu görmekteyiz. Kendi müsbet hizmeti ile başkalarının yanlış hizmet anlayışının karışmaması ve yanlış bir algı oluşmaması için araya kalın çizgiler çekmiştir. Örneğin hizmet şekli olarak yanlış gördüğü için Eşref Edip gibilerin yanlışlarına açıkça katılmadığını belirtmiştir. Ayrıca mazlumiyetin oluşmaması için önemli ölçüleri vermiştir.

Bu doğrultuda, mazlum da dikkat etmesi gerekir. Mazlumların basiretini bağlayan ise yanlış metodları kullananlara, yanlışlara kapı açıp “Fitne uykudadır, uyandırana lanet olsun” felaketlerine sebep olanlara itaati bir erdemlik olarak görmeleridir. Belkide erdemliği suça bulaşanlar göstererek, yapılan hataları kabul etselerdi, yanlışların, bu işten haberi olmayan yüz binlerin üzerine yapışması önlenebilirdi.

Diğer taraftan algıya maruz kalmış halkın, kimsenin zulmüne ve yanlışına ortak olmadan, birinin yanlışına karşı çıkarken, diğerinin yanlışının yanında yer almadan, tarafgirlikten ve toptancılıktan uzak olarak, resmin bütününü doğru okuması sağlanmalıdır. Belki bu doğrultuda, söylenilenler dinlenilir, verilen ölçüler toplumda makes bulur ve mağduriyetler önlenebilir. 

Yoksa başta hakkın hatırı, sonra da mazlumun hukuku korunamaz. Hem de devletin kurumları istediğini dövmek için adeta bir sopa gibi kullanılmaya devam eder.

Okunma Sayısı: 10
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Süleymani'yi eleştiren İran Dışişleri Bakanı özür diledi

    İstanbul'da en çok domatesin fiyatı arttı

    İtikaf günleri yarın başlıyor

    Kanuni portresi İBB'ye bağışlandı

    Taliban'dan ABD'ye 'karşı eylem' uyarısı

    Çin'den geri adım: ABD karşıtı paylaşım kaldırıldı

    Brezilya'da aşılamayla birlikte 80 yaş üstü ölümler azaldı

    Fransa'daki 1 Mayıs gösterilerinde 56 kişiye gözaltı

    Kolombiya'da yeni vergi reformu protesto ediliyor: 5 ölü

    Hulusi Akar Irak sınırında

    Hukuksuz genelge iptal edilsin

    İnsan hakları planı ihlâllerle sürüyor

    Temiz sade evim

    Hangisi doğru söylüyor?

    Boğaziçi’nin güvenliği MHP’liye emanet edildi

    Türkiye'de 28 bin 817 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    Pandemide hak kayıpları arttı

    'Adalet de yok, kalkınma da'

    ABD'nin Newark şehrinde Müslüman polislere başörtü izni

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İhlâs, tesanüd ve irtibat
    Ahmet BATTAL

    VAH dedirtenler VAR
    Genel

    Hukuksuz genelge iptal edilsin
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    AB Başkanını dinleyen yok mu?
    Adnan NACİR

    Hayrat eve sığar mı?
    Misbah ERATİLLA

    Esarette gizli kalmış bir hatıra
    Risale-i Nur'dan

    Cenab-ı Hak nimetleri mukabilinde şükür istiyor
    Mehmet KARA

    “Biden’le birbirimize yabancı değiliz”
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Nurculuk, şeyh mürid ilişkisi değildir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.