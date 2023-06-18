"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2023 PAZAR - YIL: 54

Niçin ‘hayır?’

Zeynep ÇAKIR
18 Haziran 2023, Pazar 00:07
Yeni moda psikolojik taktiklerden biri; hayır demeyi öğrenecekmişiz. Hayırda bazen hayır yoktur. Fedakarlık vardır, gayret vardır, vazife vardır, fıtri olarak yapma isteği vardır, rıza-ı ilahiye nail olmak vardır.

Herkes hayır demeyi öğrendi diyelim. Sen ağa, ben ağa; inekleri kim sağa?

Nefse bıraksan, o hiç bir şeye evet demez. Hep hayırcı. Vazifeden kaytarıcı. Haydi hayır dedik, sınır koyduk. Ama öyle hadiseler var ki hususi hayatımızda, öyle sorumluluklar belki bir iki istismar sebebi olan konuya haydi rest çekebilirsin de, hangi birine hayır deyip sırt dönebilirsin? Biz ona hayat imtihanı diyoruz. Bırakın hayır demeyi, nefsine bir ağırlık gelmesinden bile ictinap ediyoruz.

Dinimiz insaniyetimiz ahlâkımız anneliğimiz evlatligimiz çevremiz bunu gerektiriyor. 

Bencilliğe hayır. İlgisizliğe hayır. Nefsin aldatmacalarına hayır. Tabii ki iyi niyeti gayreti istismar sebebi kılan anlayışsızlığa, duyarsızlığa da hayır. Ama sırf kendi kişisel ozerkligime kavuşacam diye vazifeleri terk, ‘ne yapıyorsanız yapın’ demeye de hayır.

Vicdan diye bir şey var. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır diye bir hadis-i şerif var. İş o ki suistimal etmeyen hayırlı insanlarla doldursun etrafımızı Rabbim. 

Haşiye: Soracaksınız; konuyla resmin ne alâkası var?

Instagram da; “hayır” resimsiz yazı yazamazsın diyor sınır koyuyor. Ben nefsime sordum mutfağa girip yemek mi yapmak istersin yoksa şimdi burada mı olmak? Tabi ilk şıkka ‘hayır’ı yapıştırdı nefsim, ikinciyi istedi. Ben de ona ‘hayır’ dedim. Önce iş, sonra gezmek. Gezi dönüşü benden hayır gelmez. İşte böyle durumlarda ‘hayır’da hayır vardır vesselam. Konunun resimle alâkasına da kimse ‘hayır’ diyemez umarım. 

Okunma Sayısı: 301
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tekne faciaları için âcil çağrı

    Üretim arttırılmazsa gıda da risk büyür

    İktidarlar değişir utanç baki kalır

    Alparslan Kuytul tahliye edildi

    Eroinde rekor artış

    Fly Rezidans’ta daire sahipleri mağdur

    Çölleşme tehlikesine dikkat!

    Bütçenin dörtte biri faize

    Müslüman hakime senatodan onay

    Yalnızlık korkusu başladı

    Kızamık salgını ile karşı karşıyayız

    Biden: Silah endüstrisini yeneceğiz

    YKS rekor adayla yapıldı

    İstanbul'da 24 saat süreli su kesintisi

    Keçiören'de bir apartmanda böcek ilacından zehirlenme: 2 ölü

    Sırbistan'da 42 şehir ve ilçede OHAL ilan edildi

    Yolsuzlukla mücadele niyeti yok

    Ezânın aslına çevrilmesinin 73. yıldönümü... Demokrat Parti’nin büyük hizmeti

    Milli Takım'dan zorlu Letonya deplasmanında önemli galibiyet

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Asr-ı Saadetten bir açık rejim örneği
    Cevher İLHAN

    Bir Papua Yeni Gine parası 7 lira!
    Ahmet BATTAL

    Alçaltarak yükseltmeye çalışanlar hakkında
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Sandıklardan milliyet-çilik çıktı
    Risale-i Nur'dan

    Sehavet-i milliye sû-i istimal edildi
    Genel

    İktidarlar değişir utanç baki kalır
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Zeynep ÇAKIR

    Niçin ‘hayır?’
    Faruk ÇAKIR

    İş ve siyaset dünyasının derdi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.