"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 HAZİRAN 2024 PAZAR - YIL: 55

İrlanda'da ''İsrail ile ticareti sonlandırın'' çağrısı

16 Haziran 2024, Pazar 01:59
İrlanda'nın başkenti Dublin'de, İsrail ile ticari bağların sonlandırılması talebiyle gösteri yapıldı.

İrlanda Filistin Dayanışma Derneğince ülkenin İsrail ile ticari bağlarını sonlandırması amacıyla Dublin'de organize edilen gösteriye onlarca kişi katıldı.

Bernardo Meydanı'nda buluşan göstericiler taşıdıkları renkli dövizleri bir araya getirerek Filistin bayrağı oluşturdu.

 

Buradan, İşletme, Ticaret ve İstihdam Bakanlığına yürüyen göstericiler, "İsrail ürünlerine boykot" ve "İsrail büyükelçisini kovun" yazılı dövizler taşıdı.

 

"Tüm ülkelerin soykırım riskini önlemek için gerekli adımları atma yükümlülüğü var"

Gösteriye katılan Senatör Alice Mary Higgins, yaptığı açıklamada, gösterinin Gazze'deki soykırıma karşı alınması gereken gerçek eylemlere dair bir mesaj içerdiğini belirtti.

Higgins, dünyanın dört bir yanından insanların Gazze'deki soykırımı gördüğünü, İrlanda halkının da bu durum karşısında gerçekten üzgün olduğunu ve Gazze halkının temel yaşam ihtiyaçlarının ellerinden alındığını ifade etti.

Bakanlık önünde toplanmalarının büyük önem taşıdığını dile gtiren Higgins, "İsrail'e giden silah akışına baktığımızda, burada Uluslararası Adalet Divanı'nın da gerçekten çok açık olduğunu görüyoruz. Tüm ülkelerin, uluslararası hukukun ihlalini ve soykırım riskini önlemek için gerekli tüm adımları atma yükümlülüğü var." şeklinde konuştu.

Higgins, İsrail ile askeri malzeme ticaretinin durdurulması gerektiğini, bu malzemelerin Gazze'deki çocukların öldürülmesinde kullanıldığını vurguladı.

 

AA

Okunma Sayısı: 298
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İrlanda'da ''İsrail ile ticareti sonlandırın'' çağrısı

    Tekrarlayan burun kanamalarına dikkat!

    Hacı adayları Müzdelife'de

    Bayram namazı saatleri

    İsrail, Filistinlileri Bayramdan da mahrum ediyor

    Her saniye 4 futbol sahası kadar ''sağlıklı'' arazi bozuluyor!

    Tutuklandı

    Cuma namazı kılanlara hakarette bulunan şüpheli tutuklandı

    Sinop'ta denize girme yasağı

    NATO'da Putin'in ateşkes şartlarına tepki

    İsrail ordusu yine okulu hedef aldı

    Arafat'ta "büyük buluşma"

    15 binden fazla Gazzeli çocuk, İsrail saldırılarında katledildi!

    Bayramda hava durumu nasıl olacak?

    Putin, ateşkes şartlarını açıkladı

    Zenginlerin kapısı mültecilere kapalı

    İstanbullu harcamalara yetişemiyor

    Avrupa’da uyuşturucuya her yerde ulaşılıyor

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü tekrar trafiğe açıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bayramınız mübarek olsun
    Genel

    Bayram namazı saatleri
    Ali FERŞADOĞLU

    Müslümanları kurban etmek için kasap İsrail’e vekalet mi verdik!?!
    Genel

    Tekrarlayan burun kanamalarına dikkat!
    Genel

    Hacı adayları Müzdelife'de
    Genel

    İrlanda'da ''İsrail ile ticareti sonlandırın'' çağrısı
    Genel

    İsrail, Filistinlileri Bayramdan da mahrum ediyor
    Genel

    Tebrik ve Duyurular - Bayramlaşma programlarımıza davetlisiniz
    Faruk ÇAKIR

    Bize her gün bayram mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.