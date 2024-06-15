"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 HAZİRAN 2024 PAZAR - YIL: 55

Her saniye 4 futbol sahası kadar ''sağlıklı'' arazi bozuluyor!

15 Haziran 2024, Cumartesi 23:57
Çölleşme nedeniyle her geçen saniye dört futbol sahası büyüklüğünde sağlıklı arazi bozuluyor, bu da her yıl toplam 100 milyon hektar araziye tekabül ediyor.

Çölleşme tehdidinin yol açtığı sorunlara dikkati çekmek için 1994'ten bu yana her 17 Haziran, Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" olarak anılıyor.

Uluslararası örgütlerin çalışmalarından kuraklık, çölleşme ve bunların dünyaya etkilerine ilişkin verileriyle ilgili BM raporlarına göre, 1900 yılından bu yana kuraklık nedeniyle en az 11 milyon kişi hayatını kaybetti, 2 milyar kişi kuraklıktan etkilendi.

Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü, çölleşme, arazi bozulması ve kuraklıkla bağlantılı konularda kamu bilincini artırmayı hedefliyor.

Bu yılki Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü için seçilen "Toprak için Birlik: Mirasımız, Geleceğimiz" temasıyla sürdürülebilir arazi yönetimini desteklemek üzere toplumun tüm kesimlerinin harekete geçirilmesi amaçlanıyor.

Çölleşme nedeniyle her geçen saniyede dört futbol sahasına eş değer büyüklükte sağlıklı arazi bozuluyor. Bu da her yıl toplam 100 milyon hektar sağlıklı arazinin bozulması anlamına geliyor.

BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin (UNCCD) verileri, tüm karasal ekosistemlerin yüzde 84'ünün kuraklıkla bağlantılı orman yangınları tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekiyor.

Hızlı nüfus artışının olduğu ve gıda güvencesiyle ilgili zorluklar yaşanan dünyanın bazı bölgelerinde iklim değişikliğinin kuraklık riskini daha da artırması bekleniyor.

2045'e kadar 135 milyon kişi evini terk etmek zorunda kalabilir

Ülkelerin yüzde 70'inden fazlası, kuraklık ve iklim değişikliği etkilerini ulusal güvenlik sorunu şeklinde tanımlıyor. Göç de ulusal güvenlik sorunları arasında gösteriliyor.

Bu kapsamda çölleşme nedeniyle 2045 yılına kadar 135 milyon kişinin evini terk etmek zorunda kalabileceği öngörülüyor.

Dünya Bankasına göre ise kuraklık, su kıtlığı, azalan mahsul verimliliği, deniz seviyesinin yükselmesi ve aşırı nüfus yoğunluğu gibi etmenler nedeniyle 2050 yılına kadar yaklaşık 216 milyon insan göç etmek zorunda kalabilir.

Kuraklık uyarısı

Bugün 3,6 milyar kişinin hayatını sürdürdüğü, her yıl en az 1 ay su kıtlığı yaşanan bölgelerde 2050'ye gelindiğinde 4,8 ila 5,7 milyar kişinin yaşayacağı tahmin ediliyor.

Dünya nüfusunun dörtte üçünden fazlasını etkilemesi tahmin edilen kuraklıkların son 100 yılda yüzde 44'ü Afrika kıtasında yaşandı. Son 20 yılda meydana gelen 134 kuraklık vakasının 70'i de Afrika'da görüldü.

Afrika topraklarının üçte ikisinin halihazırda bir dereceye kadar bozulmuş olduğu düşünülüyor. Arazi bozulmasının da en az 485 milyon kişiyi etkilediği tahmin ediliyor.

 

AA

Okunma Sayısı: 287
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İrlanda'da ''İsrail ile ticareti sonlandırın'' çağrısı

    Tekrarlayan burun kanamalarına dikkat!

    Hacı adayları Müzdelife'de

    Bayram namazı saatleri

    İsrail, Filistinlileri Bayramdan da mahrum ediyor

    Her saniye 4 futbol sahası kadar ''sağlıklı'' arazi bozuluyor!

    Tutuklandı

    Cuma namazı kılanlara hakarette bulunan şüpheli tutuklandı

    Sinop'ta denize girme yasağı

    NATO'da Putin'in ateşkes şartlarına tepki

    İsrail ordusu yine okulu hedef aldı

    Arafat'ta "büyük buluşma"

    15 binden fazla Gazzeli çocuk, İsrail saldırılarında katledildi!

    Bayramda hava durumu nasıl olacak?

    Putin, ateşkes şartlarını açıkladı

    Zenginlerin kapısı mültecilere kapalı

    İstanbullu harcamalara yetişemiyor

    Avrupa’da uyuşturucuya her yerde ulaşılıyor

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü tekrar trafiğe açıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bayramınız mübarek olsun
    Genel

    Bayram namazı saatleri
    Ali FERŞADOĞLU

    Müslümanları kurban etmek için kasap İsrail’e vekalet mi verdik!?!
    Genel

    Tekrarlayan burun kanamalarına dikkat!
    Genel

    Hacı adayları Müzdelife'de
    Genel

    İrlanda'da ''İsrail ile ticareti sonlandırın'' çağrısı
    Genel

    İsrail, Filistinlileri Bayramdan da mahrum ediyor
    Genel

    Tebrik ve Duyurular - Bayramlaşma programlarımıza davetlisiniz
    Faruk ÇAKIR

    Bize her gün bayram mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.