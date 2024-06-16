"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 HAZİRAN 2024 PAZAR - YIL: 55

Müslümanları kurban etmek için kasap İsrail’e vekalet mi verdik!?!

Ali FERŞADOĞLU
16 Haziran 2024, Pazar
Kime yaklaşmak ve rızasını kazanmak için 36 bini aşkın Filistin’li, yüzbinler Doğu Türkistanlı, Arakanlı, vs., vs. kardeşimizi kurban verdik, veriyoruz!? Ne demek istediğimize geleceğiz…

“Zibh”, boğazlama veya “hedy” (hediye) olan kurban dini terim olarak Allah'a yaklaşmak, rızasına ermek niyetiyle kesilen hayvan demektir. Tüm ibadetler gibi kurbanın da sayısız psiko-sosyal, maddi-manevi, ekonomik hikmet, güzellikleeri sonuçları vardır. Ama, kurban kesmenin de temel sebebi/illeti ibadettir. Kurban da sırf Allah rızasını kazanmak için ifa edilir.

Kurban kesmeyi bilmeyenler de başkasına kestirirken vekâlet vermesi şarttır. Bunun için kurbanı kesecek olan kişiye “Allah rızası için bayram kurbanımı kesmeye seni vekil ettim.” demesi kâfidir. Küçükbaş hayvanı bir, büyük baş hayvanı yedi hisse olarak kurban edilebilir.

Peki, bir Müslümana kaç Müslüman kurban düşüyor!? Müslümanları kurban etmek için kasap İsrail’e vekalet mi verdik!?! İsrail'in 7 Ekim'den bu y

ana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 37 bin Filistinli öldürüldü! Yani dünyanın muhtelif yerlerindeki diğer ölümler dahil ortalama 100 bin kurban verildi! Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 314 bin 136 trafik kazası oldu, kazalarda 6 bin 548 kişi vefat etti-hayatını kaybetmedi, çünkü, hayatlar kaybolmaz!-ve kurban verildi! TÜİK verilerine göre 2022 yılında 767 kişi cinayet sonucu kurban oldu! (ölenlerin yüzde 45,5'i sürücüler…)

Demografik bir araştırmaya göre, İslâm nüfusu 1,57 milyardır. Bu hesaba göre, 15.700 Müslüman, bir Müslüman kardeşinin hissesine girdi! Müslümanları kurban etmek için kasap İsrail’e, dinsiz, ateist vahşi Çin’e, Arakan zalimlerine vekalet mi verdik!?! “Medeni-i bittab olduğundan ebnâ-yı cinsinin hukukunu muhafazaya ve hakkını onlar içinde aramaya mükellef”1 olan 57 İslâm ülkesi, Müslüman kardeşinin hukukunu aramak için ne yaptı? Toplumların gazını almaya yönelik birkaç gösteri, hamasi birkaç nutuk, riyakarane şov!

Resmi açıklama, “Türkiye 9 Nisan'da 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatını kısıtladı” şeklindeydi. 54 ürün grubunun içinde silah sanayiinde kullanılan yakıt, çelik ve benzeri maddeler. “Kısıtlandı!” ne demek; hangileri kısıtlandı? Kısıtladı, ama, başka ülke limanları yoluyla devam ediyor! Ne zamana kadar Müslüman kardeşlerimizin kurban edilmesi için başta vahşi İsrail, Çin, Arakan ve sair zalimlere şuursuzca destek, vekalet vereceğiz!?!

“Din-i İslâm’ın kudsî ve semavî kongresi hükmünde olan bu hacc-ı ekberi büyük bir bayramın arefesi noktasında olarak bütün ruh u canımızla tebrik ediyoruz.”2

Dipnotlar:

1-Münâzârât, Enst./intr., s. 137.; 2-Emirdağ Lâhikası, s. 433.

Okunma Sayısı: 459
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İrlanda'da ''İsrail ile ticareti sonlandırın'' çağrısı

    Tekrarlayan burun kanamalarına dikkat!

    Hacı adayları Müzdelife'de

    Bayram namazı saatleri

    İsrail, Filistinlileri Bayramdan da mahrum ediyor

    Her saniye 4 futbol sahası kadar ''sağlıklı'' arazi bozuluyor!

    Tutuklandı

    Cuma namazı kılanlara hakarette bulunan şüpheli tutuklandı

    Sinop'ta denize girme yasağı

    NATO'da Putin'in ateşkes şartlarına tepki

    İsrail ordusu yine okulu hedef aldı

    Arafat'ta "büyük buluşma"

    15 binden fazla Gazzeli çocuk, İsrail saldırılarında katledildi!

    Bayramda hava durumu nasıl olacak?

    Putin, ateşkes şartlarını açıkladı

    Zenginlerin kapısı mültecilere kapalı

    İstanbullu harcamalara yetişemiyor

    Avrupa’da uyuşturucuya her yerde ulaşılıyor

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü tekrar trafiğe açıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bayramınız mübarek olsun
    Genel

    Bayram namazı saatleri
    Ali FERŞADOĞLU

    Müslümanları kurban etmek için kasap İsrail’e vekalet mi verdik!?!
    Genel

    Tekrarlayan burun kanamalarına dikkat!
    Genel

    Hacı adayları Müzdelife'de
    Genel

    İrlanda'da ''İsrail ile ticareti sonlandırın'' çağrısı
    Genel

    İsrail, Filistinlileri Bayramdan da mahrum ediyor
    Genel

    Tebrik ve Duyurular - Bayramlaşma programlarımıza davetlisiniz
    Faruk ÇAKIR

    Bize her gün bayram mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.