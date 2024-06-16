Kime yaklaşmak ve rızasını kazanmak için 36 bini aşkın Filistin’li, yüzbinler Doğu Türkistanlı, Arakanlı, vs., vs. kardeşimizi kurban verdik, veriyoruz!? Ne demek istediğimize geleceğiz…

“Zibh”, boğazlama veya “hedy” (hediye) olan kurban dini terim olarak Allah'a yaklaşmak, rızasına ermek niyetiyle kesilen hayvan demektir. Tüm ibadetler gibi kurbanın da sayısız psiko-sosyal, maddi-manevi, ekonomik hikmet, güzellikleeri sonuçları vardır. Ama, kurban kesmenin de temel sebebi/illeti ibadettir. Kurban da sırf Allah rızasını kazanmak için ifa edilir.

Kurban kesmeyi bilmeyenler de başkasına kestirirken vekâlet vermesi şarttır. Bunun için kurbanı kesecek olan kişiye “Allah rızası için bayram kurbanımı kesmeye seni vekil ettim.” demesi kâfidir. Küçükbaş hayvanı bir, büyük baş hayvanı yedi hisse olarak kurban edilebilir.

Peki, bir Müslümana kaç Müslüman kurban düşüyor!? Müslümanları kurban etmek için kasap İsrail’e vekalet mi verdik!?! İsrail'in 7 Ekim'den bu y

ana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 37 bin Filistinli öldürüldü! Yani dünyanın muhtelif yerlerindeki diğer ölümler dahil ortalama 100 bin kurban verildi! Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 314 bin 136 trafik kazası oldu, kazalarda 6 bin 548 kişi vefat etti-hayatını kaybetmedi, çünkü, hayatlar kaybolmaz!-ve kurban verildi! TÜİK verilerine göre 2022 yılında 767 kişi cinayet sonucu kurban oldu! (ölenlerin yüzde 45,5'i sürücüler…)

Demografik bir araştırmaya göre, İslâm nüfusu 1,57 milyardır. Bu hesaba göre, 15.700 Müslüman, bir Müslüman kardeşinin hissesine girdi! Müslümanları kurban etmek için kasap İsrail’e, dinsiz, ateist vahşi Çin’e, Arakan zalimlerine vekalet mi verdik!?! “Medeni-i bittab olduğundan ebnâ-yı cinsinin hukukunu muhafazaya ve hakkını onlar içinde aramaya mükellef”1 olan 57 İslâm ülkesi, Müslüman kardeşinin hukukunu aramak için ne yaptı? Toplumların gazını almaya yönelik birkaç gösteri, hamasi birkaç nutuk, riyakarane şov!

Resmi açıklama, “Türkiye 9 Nisan'da 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatını kısıtladı” şeklindeydi. 54 ürün grubunun içinde silah sanayiinde kullanılan yakıt, çelik ve benzeri maddeler. “Kısıtlandı!” ne demek; hangileri kısıtlandı? Kısıtladı, ama, başka ülke limanları yoluyla devam ediyor! Ne zamana kadar Müslüman kardeşlerimizin kurban edilmesi için başta vahşi İsrail, Çin, Arakan ve sair zalimlere şuursuzca destek, vekalet vereceğiz!?!

“Din-i İslâm’ın kudsî ve semavî kongresi hükmünde olan bu hacc-ı ekberi büyük bir bayramın arefesi noktasında olarak bütün ruh u canımızla tebrik ediyoruz.”2

Dipnotlar:

1-Münâzârât, Enst./intr., s. 137.; 2-Emirdağ Lâhikası, s. 433.