"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

15 binden fazla Gazzeli çocuk, İsrail saldırılarında katledildi!

15 Haziran 2024, Cumartesi 10:32
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 15 bin 694 Filistinli çocuğun katledildiğini, 34 bin çocuğun yaralandığı, 3 bin 600 çocuğun kaybolduğu, 200 çocuğun da İsrail askerlerince kaçırıldığı açıklandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde çocukların durumuna ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun saldırılarında 15 bin 694 çocuğun katledildiği, yaklaşık 34 bin çocuğun yaralandığı, 3 bin 600 çocuğun da enkaz altında kaybolduğu belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 1500 çocuğun gözlerini veya uzuvlarını kaybettiği ya da yaralanma kaynaklı engelli kaldığı ifade edildi.

İsrail ordusu Gazze'de en az 200 Filistinli çocuğu kaçırdı

İsrail ordusunun en az 200 Filistinli çocuğu kaçırdığına vurgu yapılan açıklamada, Gazze'de 17 bin çocuğun yetim kaldığı, bunlardan yaklaşık 510 çocuğun da annesini kaybettiği vurgulandı.

Gazze Şeridi'nde 700 binden fazla çocuğun yaşadığı yerden göçe zorlandığı aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarında 650 bin çocuğun yaşadığı evin yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada 625 bin çocuğun İsrail saldırıları nedeniyle eğitim alamadığına dikkat çekildi.

Gazze'deki çocukların yüzde 98'i içme suyu bulamıyor

Gazzeli çocukların içme suyu bulamadığı belirtilen açıklamada, çocukların yüzde 98'inin günlük 3 litreden az suya erişebildikleri aktarıldı.

Açıklamada, "3 bin 500 kronik hastalığı bulunan çocuk, yetersiz beslenme ve gerekli tıbbi bakımın olmayışı nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'de ayrıca anne karnındaki 60 bin bebeğin bombaların ve patlayıcıların etkisiyle düşük, ölüm ve engelli doğma gibi tehlikelere maruz kaldığı bildirildi.

82 bin çocukta yetersiz beslenme semptomları görüldü

İsrail'in insani yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde yaklaşık 40 bin Filistinli bebeğin gerekli aşılarının yapılamadığı belirtildi.

Gazze'de 82 bin çocukta yetersiz beslenme semptomlarının görüldüğü, bunlardan yaklaşık 29 bininde ciddi belirtiler görüldüğü kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde kıtlığın tetiklediği yetersiz beslenme nedeniyle 33 Filistinli çocuğun öldüğü aktarıldı.

"Gazze'deki çocuklar salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı savunmasız"

Yemek pişirmek üzere ateş yakmak için enkaz atıklarının kullanılması nedeniyle 450 bin çocuğun kanser ve solunum yolu hastalıkları tehdidi altında olduğuna dikkat çekildi.

Temizlik malzemelerinin az oluşu, zorunlu göç ve yerinden edilenlerin barındığı merkezlerin kalabalık olması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki tüm çocukların salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı savunmasız olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Gazze'deki tüm çocuklar İsrail saldırıları nedeniyle korku, kaygı ve depresyon gibi psikolojik travma ve davranış sorunları yaşıyor." ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler (BM), geçen hafta İsrail ordusu ve güvenlik güçlerini çatışma bölgelerinde çocuklara zarar verenler "kara listesine" almıştı.

AA

Okunma Sayısı: 310
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Hilmi Yeni

    15.6.2024 11:46:01

    Allah razı olsun, Müslümanları derinden yaralayan bu elim hadiseleri gündemde tutuyorsunuz. Üzerimize bir karanlık gibi çöken gaflet perdesinin yırtılmasına vesile oluyorsunuz. Allah hizmetinizi daim kılsın.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Sinop'ta denize girme yasağı

NATO'da Putin'in ateşkes şartlarına tepki

İsrail ordusu yine okulu hedef aldı

Arafat'ta "büyük buluşma"

15 binden fazla Gazzeli çocuk, İsrail saldırılarında katledildi!

Bayramda hava durumu nasıl olacak?

Putin, ateşkes şartlarını açıkladı

Zenginlerin kapısı mültecilere kapalı

İstanbullu harcamalara yetişemiyor

Avrupa’da uyuşturucuya her yerde ulaşılıyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü tekrar trafiğe açıldı

Doğum azaldı, ölümler arttı

Yeni vergi paketi yolda

Şimşek üzerinden deney yapılıyor

Emeklinin kurban hüsranı

Tahrip ettikleri camiyi mutfak yaptılar

Gazze'de bir nesil kaybolmak üzere!

Uzun tatil başladı

Trakya'da sağanak uyarısı

En Çok Okunanlar

İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
İbrahim Aktaşcı

Burası karışacak, vaziyet alın!
Kâzım GÜLEÇYÜZ

“Bir doğru, bir harman yalanı yakar”
Risale-i Nur'dan

Arefe’de ve bayramda getirilen tekbirler
Ali FERŞADOĞLU

Adalet mefluç, eğitim felç, vatandaş perişan!
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Şükrü BULUT

Millet İttifakı mı, Demokrasi Cephesi mi?
Cevher İLHAN

Müflis “saman siyaseti!”
Mehmet Soydan

Cumhurbaşkanlığı külliyesi(!) hakkında
Faruk ÇAKIR

Suç tablosu neyi gösterir?

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.