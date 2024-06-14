"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

15 Temmuz Şehitler Köprüsü tekrar trafiğe açıldı

14 Haziran 2024, Cuma 23:46
Bireysel bir eylem nedeniyle tedbir amacıyla trafiğe kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, tekrar trafiğe açıldı.

İstanbul Valiliği, köprüde bireysel bir eylem olduğunu, emniyetin tedbir amaçlı olarak köprü trafiğini durdurduğunu bildirdi.

 

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yolu kapatan aracı kullanan şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğünü, emniyet görevlilerince ikna edilip teslim alındığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14'te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiğinin çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını belirtti.

Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Aracı kullanan R.C.Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

"Resmi kaynaklar dışında ortaya atılan iddialara itibar etmeyiniz"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılmasına ilişkin resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaların dikkate alınması gerektiğini bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılması ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Resmi kaynaklar dışında ortaya atılan iddialara itibar etmeyiniz."

AA

Okunma Sayısı: 358
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zenginlerin kapısı mültecilere kapalı

    İstanbullu harcamalara yetişemiyor

    Avrupa’da uyuşturucuya her yerde ulaşılıyor

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü tekrar trafiğe açıldı

    Doğum azaldı, ölümler arttı

    Yeni vergi paketi yolda

    Şimşek üzerinden deney yapılıyor

    Emeklinin kurban hüsranı

    Tahrip ettikleri camiyi mutfak yaptılar

    Gazze'de bir nesil kaybolmak üzere!

    Uzun tatil başladı

    Trakya'da sağanak uyarısı

    İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: ölü ve yaralılar var

    330 bin ton atık birikti ve Gazzeli çocuklar her gün çöpleri karıştırıyor!

    Alkol ve tütün ölüme sebep oluyor

    Ne diyecekseniz milletin önünde söyleyin

    ‘İnsan onuruna uygun olmayan 394 cezaevi...’

    İşçi haklarında en kötü 10 ülkeden biriyiz

    Ev satışları düşüyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim Aktaşcı

    Burası karışacak, vaziyet alın!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Bir doğru, bir harman yalanı yakar”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Adalet mefluç, eğitim felç, vatandaş perişan!
    Genel

    Zenginlerin kapısı mültecilere kapalı
    Şükrü BULUT

    Millet İttifakı mı, Demokrasi Cephesi mi?
    Genel

    Avrupa’da uyuşturucuya her yerde ulaşılıyor
    Mehmet Soydan

    Cumhurbaşkanlığı külliyesi(!) hakkında
    Cevher İLHAN

    Müflis “saman siyaseti!”
    Risale-i Nur'dan

    Arefe’de ve bayramda getirilen tekbirler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.