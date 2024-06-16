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16 HAZİRAN 2024 PAZAR - YIL: 55

Bayram namazı saatleri

16 Haziran 2024, Pazar 01:28
Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 05.52, Adıyaman: 05.38, Afyonkarahisar: 06.07, Ağrı: 05.14, Aksaray: 05.54, Amasya: 05.41, Ankara: 05.54, Antalya: 06.11, Ardahan: 05.12, Artvin: 05.15, Aydın: 06.20, Balıkesir: 06.15, Bartın: 05.52, Batman: 05.27, Bayburt: 05.24, Bilecik: 06.05, Bingöl: 05.26, Bitlis: 05.21, Bolu: 05.57, Burdur: 06.10, Bursa: 06.09, Çanakkale: 06.20, Çankırı: 05.50, Çorum: 05.44, Denizli: 06.15, Diyarbakır: 05.30, Düzce: 05.59, Edirne: 06.15, Elazığ: 05.32, Erzincan: 05.28, Erzurum: 05.21, Eskişehir: 06.04, Gaziantep: 05.43, Giresun: 05.30, Gümüşhane: 05.26, Hakkari: 05.17, Hatay: 05.50, Iğdır: 05.10, Isparta: 06.09, İstanbul: 06.07, İzmir: 06.21, Kahramanmaraş: 05.44, Karabük: 05.52, Karaman: 06.00, Kars: 05.12, Kastamonu: 05.47, Kayseri: 05.47, Kilis: 05.45, Kırıkkale: 05.52, Kırklareli: 06.12, Kırşehir: 05.51, Kocaeli: 06.04, Konya: 06.01, Kütahya: 06.07, Malatya: 05.37, Manisa: 06.19, Mardin: 05.29, Mersin: 05.55, Muğla: 06.19, Muş: 05.23, Nevşehir: 05.50, Niğde: 05.52, Ordu: 05.32, Osmaniye: 05.48, Rize: 05.21, Sakarya: 06.02, Samsun: 05.37, Şanlıurfa: 05.38, Siirt: 05.23, Sinop: 05.40, Şırnak: 05.22, Sivas: 05.28, Tekirdağ: 06.13, Tokat: 05.39, Trabzon: 05.24, Tunceli: 05.30, Uşak: 06.11, Van: 05.16, Yalova: 06.07, Yozgat: 05.47, Zonguldak: 05.55."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.03'te, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.31'de, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.29'da, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 05.41'de eda edilecek.

AA

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