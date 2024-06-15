Zenginlerin kapısı mültecilere kapalı

BM raporuna göre, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, dünya genelinde yerinden edilmiş kişilerin orantısız derecede büyük bir kısmına ev sahipliği yapıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) yayınladığı “2023 Küresel Eğilimler Raporu”na göre, son on yılda çatışma ve savaş yüzünden yerinden edilenlerin sayısı ikiye katlandı. 2014 yılında 59 milyon kişi yerinden edilirken, 2024 yılında bu sayının dünya genelinde 120 milyon kişiye yükseleceği açıklandı. 2023 yılı sonu itibarıyla dünya çapında tahminen 117,3 milyon kişinin, çatışma, şiddet, baskı, insan hakları ihlalleri gibi farklı nedenlerle yerlerinden edildiği belirtildi. Dünya genelinde en fazla mültecinin Suriye (6,4 milyon kişi) ve Afganistan’dan (6,4 milyon kişi) başta komşu ülkeleri olmak üzere farklı ülkelere gittiği açıklandı. Mültecilerin çıktığı ülkelerde Suriye ve Afganistan’ı, 6,1 milyon mülteciyle Venezuela ve 6 milyon mülteciyle Ukrayna’nın izlediği kaydedildi. Suriyeli mültecilerin yüzde 73’ünün komşu ülkelerde yaşadığı, en fazla Suriyeli mültecinin 3,2 milyon kişiyle Türkiye’de bulunduğu belirtildi.

Türkiye ikinci ülke

VOA Türkçe’nin haberine göre Lübnan’da 784 bin 900 ve Ürdün’de 649 bin 100 Suriyeli’nin olduğu ifade edildi. Dünyada en fazla mülteciye 3,8 milyon kişiyle İran’ın evsahipliği yaptığı, Türkiye’nin de 3,3 milyon kişiyle dünyada en fazla mültecinin bulunduğu ikinci ülke konumunda olduğu kaydedildi. “2023 Küresel Eğilimler Raporu”na göre düşük gelirli, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, dünya genelinde yerinden edilmiş kişilerin orantısız derecede büyük bir kısmına evsahipliği yaparken, zengin ve gelişmiş ülkelerse mültecilere sınırlarını kapatıyor. Raporda, küresel zenginliğin büyük bir kısmını oluşturan yüksek gelirli ülkelerin, 2023 sonu itibarıyla dünya genelindeki mültecilerin yalnızca yüzde 25’ini barındırdığı belirtildi. En fazla sayıda mülteci barındıran ülkelerin, dünya nüfusunun yüzde 9’unu, küresel gelirin de yalnızca yüzde 0,5’ini elde ediyor olmalarına rağmen, toplam mültecilerin yüzde 17’sine evsahipliği yaptığı kaydedildi.

Haber Merkezi