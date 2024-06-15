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15 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

İsrail ordusu yine okulu hedef aldı

15 Haziran 2024, Cumartesi 14:36
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı bir okul ile çeşitli bölgeleri topçu atışlarıyla vurdu.

Birleşmiş Milletlerin yargı organı Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen İsrail ordusu Refah'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Refah kentinin merkezinde UNRWA'ya bağlı bir okulu topçu atışlarıyla hedef aldı.

Saldırı sonrası ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz bilgi edinilemedi.

Refah'ın batı kesiminde ise İsrail ordusu El-Uzbe bölgesi ve İsveç Köyü yakınlarındaki bölgelere topçu atışı ve tanklarla saldırı düzenledi. İsrail zırhlı araçlarının Refah'ın en batı noktasındaki Tel es-Sultan bölgesine doğru ilerlemeye çalıştığı aktarıldı.

Refah'ın batısında Filistin direniş güçleri ile İsrail askerleri arasında zaman zaman çatışmalar yaşandığı, direniş güçlerinin bazı askerleri havan topuyla hedef aldığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail tanklarının aralıklarla Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kenti ile Bureyc Mülteci Kampı'na da saldırılar düzenlediği belirtildi.

İsrail'in 253 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de ölü sayısı 37 bin 296'ya çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı son 24 saatte 30 artarak 37 bin 296'ya yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 253 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 30 Filistinlinin daha öldüğü, 95 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 296'ya yaralı sayısının 85 bin 197'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri ​​​​​​​ nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

AA

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