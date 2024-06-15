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15 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Bayramda hava durumu nasıl olacak?

15 Haziran 2024, Cumartesi 10:27
Yurt genelinde Kurban Bayramı boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde seyrederken, Karadeniz Bölgesi'nin tamamı yağış alacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, Kurban Bayramı'nı içine alan haftanın hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arife günü Karadeniz Bölgesi ve Kars, Ardahan çevrelerinde yağışların süreceğini belirten Macit, "Bayramın 1. günü Karadeniz Bölgesi'nin tamamında yağış bekliyoruz, diğer bölgelerde bayramın 1. günü yağış beklenmiyor. Yağış beklentimiz sadece Karadeniz Bölgesi ile sınırlı." dedi.

Bayramda yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde seyredeceğini bildiren Macit, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yağış beklentisinin bulunmadığını söyledi.

Kıyı bölgelerinde bayram boyunca havanın az bulutlu ve açık olacağını dile getiren Macit, sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceğini aktardı.

Bayramda en yüksek sıcaklığın Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ölçüleceğini dile getiren Macit, sıcaklıkların 40 dereceye kadar yükseleceğini kaydetti.

3 büyükşehrin hava tahmini

Macit, 3 büyükşehrin hava durumuna ilişkin de bilgi vererek, İstanbul ve Ankara'da 33-34 derece civarında görülen sıcaklıkların 29-30 derecelere düşeceğini, arife ve bayramın 1. gününün biraz daha serin geçmesini beklediklerini bildirdi.

İzmir'de ise bayram boyunca yağış beklenmediğini dile getiren Macit, sıcaklıkların 34-35 derece civarında seyredeceğini belirtti.

Macit, vatandaşların hava durumuna ilişkin doğru bilgiye ulaşmaları için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarını dikkate almalarını istedi.

AA

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