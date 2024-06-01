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1 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Her devrin hâkimleri ve HSK

Ahmet BATTAL
01 Haziran 2024, Cumartesi
Yıllardır İzmir’de terör örgütü yargılamalarında reislik de yapmış olan İzmir baş hâkimi Oktay Tabur’un makam odalarından birinde bulundurup duruma göre “ucunu” ya da tamamını gösterdiği silahlar ve lüks otomobillerle süslü hayat tarzı hakkında BirGün’den Timur Soykan’ın yaptığı fotoğraflı haber sonrasında önce adliye camiası bölündü.

“Abartmış” diyen de oldu, “ne var bunda, Elazığlıya yakışır” diyen de.

Ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç X açıklaması yaptı:

“Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımız Yargı Etiği ilkeleri çerçevesinde, tüm faaliyetlerinde uygunsuz davranışlardan kaçınmak zorundadırlar. Bu kapsamda, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüler ve iddialarla ilgili olarak Hakimler ve Savcılar Kurulunca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca ilgilinin, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı yetkisi sonlandırılmıştır.”

Yani “konu unutuluncaya kadar”lık süre için ve birazcık “harcamış gibi” yaptılar kendisini. Yoksa konu derin ve çatallı.

Biz sosyal medyadaki “mesleğe başladığında soyadı Tim imiş, sonra Takım olmuş, sonra Bölük ve şimdi Tabur olmuş, yakında Alay ve sonra Tugay olacakmış” türünden geyiklerle ilgili değiliz. Mesele yargıda kurulan yeni ve güzel sisteme uygunluk ve aykırılık.

Kendisinin soruşturmada verdiği cevapları da biz ele geçirdik. Zevkle okuyabilirsiniz:

- Silah merakınız normal mi?

- Hukuk hocaları bile öğrencilerine “arkadaşlar, silaha az çok yakınlığınız yoksa meslek olarak savcılığı düşünmeyin” demez mi? Bende de “yakınlıktan biraz daha fazla yakınlık” anlamına gelen bir merak var. Bunda ne var?

- Bunu adliyede göstermek ne anlam ifade ediyor?

- Adliyede herkese değil, sadece özel dinlenme odama aldığım özel misafirlerime gösteriyorum. Yargıtay Başkanı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun başkan ve üyeleri ve Teftiş Kurulunun Başkan ve Yardımcıları da merak ettiği için gördü ve bazıları fotoğraf çektirmek istedi. Ne var bunda?

- Ama o oda pek “dinlenme odası” gibi görünmüyor?

- O odada hem yorulup hem dinleniyor olamaz mıyız!

- Adliye koruma görevlilerinin sizin özel koleksiyonunuzu koruma görevi var mı?

- Bu iş ek iş kapsamında. Ek işi de ek ücreti de biz veriyoruz. O kadarcık paramız var her halde!

- Bu lüksün ve paraların kaynağı nedir?

- Babam zengin, ben zengin. “Zenginden hakim savcı olmaz” diye bir kural mı var? Yok.

- Ama borsada oynuyormuşsunuz, bu Bangalore etik ilkelerini, hakimin ticaret yasağını ve “insider trading yasağı”nı ihlal değil mi?

- Kesinlikle değil. Hem daha geçen hafta Bakan Mehmet Şimşek’in söylediği üzere “borsa oyun alanı değil, yatırım yapılan bir alan ve platform, analize dayalı değerlendirmeler üzerinden karar verilmesi gerekiyor” ve ben de öyle yapıyorum. Analizlerimin bilgi kaynağı da belli ve net. Herkes her şeyi biliyor. Siz bilmiyorsanız kusur sizin.

- Silahlarınızı nasıl ediniyorsunuz?

- “Hakim ve Savcıların Silah Başvurusu Usulü” başlıklı resmi belgeye Adalet Bakanlığının web sayfasından dahi ulaşılabilir. Ben de ona uygun başvuruyorum.

- Ama o belgede hâkim ve savcıların “kişisel güvenliklerinin artırılması amacıyla” ve sadece bir adet yerli ve bir adet ithal olmak üzere iki silaha izin var?

- Müfettişlerin bilmediği başka bazı gizli belgeler var. Onlara uygun şekilde başvuruyoruz. Verilemeyecek hesabımız yok.

- Sofranıza oturmayan ve hesap sorabilecek kim kaldı?

- Bizimkisi Gakkoşoğlu Halil İbrahim sofrası. Biz hesabımızı size değil Allah’a veririz…

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