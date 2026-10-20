Cumhurbaşkanı listeyi yayınlamıyorsa demek ki ucu birilerine dokunuyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “fon krizi”ne adı karışanların listesini açıklaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunarak, sürecin şeffaf yürütülmesini ve TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

MK TV’de konuşan Babacan, “Liste önündeymiş, yayınlasın. ‘Ucu kime dokunursa dokunsun’ deyip de listeyi yayınlamıyorsa demek ki listede ucu birilerine dokunuyor, ben öyle anlarım. Eğer öyle değilse açıklasın. Eğer gerçekten ‘kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız’ diyorsa, TBMM’de araştırma komisyonunun kurulması talimatını versin. Çünkü o talimat verdiğinde yarın bu komisyon kurulur” dedi. Ankara - Anka

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