Fransa'nın birçok şehrinde kısmi sokağa çıkma yasağı kararı

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, hafta sonu şiddet ve yağmalama sahnelerinin yaşandığı gösterilerin ardından valilere bu akşamdan itibaren ülkedeki bazı yerlerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanması talimatını verdi.

Lecornu, hafta sonu yaşanan olayların ardından kabine üyeleriyle başkent Paris'te kriz toplantısı düzenledi.

Toplantı sonrası kabine üyeleriyle basın toplantısı gerçekleştiren Lecornu, "Gizleyecek hiçbir şeyimiz yok." dedi ve kolluk kuvvetlerinin gösteriler kapsamında son derece iyi çalıştıklarını söyledi.

Ülkedeki düzensizliğin aşırı sol tarafından organize edildiğini savunan Lecornu, hala Marsilya kentinde aşırı solla ilgili sorun yaşandığını dile getirdi.

Lecornu, valilere bazı yerlerde bu akşamdan itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanması için talimat verdiğini belirterek, bunun nasıl uygulanacağı konusunda detay paylaşmadı.

"Düzeni yeniden sağlamak konusunda tamamen kararlıyım"

Hasarlardan etkilenen dükkanlarla ilgili destek vereceklerini dile getiren Lecornu, gösterilerde ortalığı kırıp dökenlerin bunun maliyetini ödemeleri gerektiğini söyledi.

Lecornu, bu dükkanlardaki esnafa işsizlik maaşı verileceği ve özel destek fonu oluşturulacağı bilgisini paylaşarak, "Düzeni yeniden sağlamak konusunda tamamen kararlıyım." dedi.

Olağanüstü hal ilan etmek yerine sokağa çıkma yasağı uygulamasını tercih ettiğini anlatan Lecornu, "Üç haftadır polisin (insanları) öldürdüğünden veya yaraladığından bahsediliyor ve iki gündür bize polisin nerede olduğu soruluyor. Bu, Fransız tarzı bir şizofreni." şeklinde konuştu.

Lecornu, polisin cumhurbaşkanı seçimi kapsamında siyasete alet edilmemesi gerektiğini savunarak, sarı yeleklilerin gösterilerine ilişkin, "Cumartesi günü zor sahneler yaşansa da kimse öldürülmedi ve bu bir mucize. Bu da polislerin işini yaptığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ortalığı kırıp dökenleri engellemek için önlemler alınması talimatını verdiğini hatırlatarak, bu akşamdan itibaren bu tedbirlerin alınacağını duyurdu.

Nunez, bu hafta sonu polis ve jandarma sayısını artıracakları bilgisini vererek, Fransa'da futbol maçlarının sokağa çıkma yasaklarından etkilenmeyeceğini söyledi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ), Ticaret, Zanaat, Turizm ve Alım Gücünden Sorumlu Bakan Serge Papin ise hafta sonu yaşanan olaylarda en az 3 bin dükkanın hasar aldığını veya yağmalandığını belirtti.

Papin, bu dükkanların sahiplerini desteklemeye yönelik hazırlıkları sürdüklerini ifade etti.

Denain kentinde sokağa çıkma yasağı

Denain Belediye Başkanı Anne-Lise Dufour-Tonini, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 25 Ekim'e kadar kentte yerel saatle 21.00 ile 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı kararının alındığını belirtti.

Dufour-Tonini, bu yasaktan söz konusu saatlerde çalışan veya acil işleri olan kişilerin muaf tutulacaklarını bildirdi.

Tonini, bugün yayımladığı değişiklik kararnamesiyle bu yasağın yalnızca yasal vasisi veya yetkili bir yetişkin eşliğinde olmayan 18 yaşından küçükler için geçerli olacağını açıkladı.

Lille, Douai ve Wattignies kentlerinde kısmi sokağa çıkma yasağı

Fransız BFMTV kanalının haberine göre Başbakanlık, Lille, Douai ve Wattignies kentlerinin de belirli bölgelerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Bu kentlerin belirli bölgelerinde 19 ve 20 Ekim geceleri yerel saatle 20.00 ile 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Fransız Le Figaro gazetesinin haberine göre Paris Valiliği, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Halles bölgesi ve bazı semtlerde 23.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Açıklamada, başkentin bazı semtlerinde 20.00-06.00 saatlerinde eylem yasağının da uygulanacağı kaydedildi.

Lyon Valiliğinden yapılan açıklamada da 21.00'den 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu. Açıklamada milletvekilleri ve gazeteciler gibi mesleklerini icra eden bazı kesimlerin yasak kapsamına alınmayacağı belirtildi.

Ayrıca, Lyon'daki bazı kamu alanlarında da 18.00 ile 21.00 saatleri arasında eylemlerin yasaklandığı kaydedildi.

Nice Belediye Başkanı Eric Ciotti, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı videoda 18 yaşından küçüklerin 21.00'den sabah 06.00'a kadar sokağa çıkmasının yasak olacağını duyurdu.

Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Ülke genelindeki gösterilerde yaklaşık 2 bin 400 kişi gözaltına alınmış, yaklaşık bin polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Gösteriler sırasında en az bin 500 dükkan yağmalanmış, büyük kentlerde göstericilerle polis arasında arbede yaşanmıştı.

Fransa'da Sarı Yelekliler eylemlerinde zarar gören kamu tesislerini onarmak için "özel fon" oluşturulacak

Fransa'da Yerel Yönetimlerden Sorumlu Bakan Françoise Gatel, Ulusal Mecliste yaptığı konuşmada, 17 Ekim’de ülke geneline yayılan, binlerce dükkanın yağmalandığı kamu mallarına zarar verilen Sarı Yelekliler eylemlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Eylemlerde hasara uğrayan yapıların ve tesislerin onarımı için hükümetin yerel yönetimleri destekleyeceğini ve bunun için özel bir fon oluşturacağını duyuran Bakan Gatel, fonun miktarına ilişkin detay vermedi.

Bakan Gatel her bir valilik bünyesinde ayrı irtibat noktaları oluşturularak yerel yönetimlerin konuyla ilgili taleplerinin hızla değerlendirileceğini aktardı.

Sarı Yelekliler eylemlerindeki şiddet olaylarına tepki gösteren Gatel, Fransızların mali kaynaklarının “yeni yapılar inşa etmek yerine, var olanları onarmaya harcanmasından” üzüntü duyduğunu dile getirdi.