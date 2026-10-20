Haftanın maçında 3 puan Trabzonspor'un oldu - Beşiktaş, Trabzon'dan eli boş döndü

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2-0 yendi.

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

10. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın sol taraftan ortasında, ceza alanı içinde yükselen Olaitan'ın kafa vuruşunda, kaleci Onana topu yatarak kornere çeldi.

14. dakikada Cerny'in sağ taraftan pasında yakın mesafeden Vlahovic'in şutunda, Nwaiwu yatarak topa müdahale etti.

15. dakikada Miretti'nin ceza alanı dışından şutunda, top kaleci Onana'da kaldı.

17. dakikada Cerny'in ceza yayı gerisinden şutunda, kaleci Onana iki hamlede meşin yuvarlağı kotrol etti.

21. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Sol taraftan Muçi'nin şutunda Ozan Tufan, kaleci Nübel'den dönen topu yakın mesafeden filelere gönderdi: 1-0

28. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Aral Şimşir'in şutunda, kaleci Nübel iki hamlede topu kontrol etti.

39. dakikada Muçi'nin pasında sağ çaprazda yakın mesafede kaleci Nübel ile karşı karşıya kalan Franculino'nun şutunda, Nübel tehlikeyi önledi.

42. dakikada Trossard'ın sol çaprazdan şutunda, kaleci Onana'nın çeldiği topu Murillo tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak bu kez direkten döndü. Trabzonspor savunmasına çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

43. dakikada Aral Şimşir'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Salah'ın şutunda, kaleci Nübel yatarak topu çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı

54. dakikada Cerny'in sağdan ortasında ceza alanı içinde Vlahovic'in kafa vuruşunda, kaleci Onana topa sahip oldu.

64. dakikada Cerny'in sağdan ortasında Miretti'nin gelişine şutunda, top üsten auta gitti.

70. dakikada Cerny'in sağ taraftan getirdiği topta son olarak Trossard'ın sert şutunda, top direğin yanından auta çıktı.

85. dakikada Muçi'nin pasında Saviolo'nun düzgün vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

71. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında, sol taraftan ceza alanı son çizgisine inen Franculino'nun pasında ceza alanı içinde Salah, topu yerden filere gönderdi: 2-0

79. dakikada İlhan Fakılı'nın şutunda, top kaleci Onana'da kaldı.

82. dakikada Nübel, önce Saviolo'nun ardından da Salah'ın şutlarında topu önleyerek mutlak pozisyonlarda gol izni vermedi.

87. dakikada İlhan Fakılı'nın ceza alanı hemen dışından sert şutunda, Onana topu kornere çeldi.

Ev sahibi takım, maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Aldığımız birçok galibiyet var ama ayaklarımız yere basmalı, mütevazı olmalıyız

Reis, Papara Park'ta oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Beşiktaş gibi güçlü bir rakibe karşı çok ilginç bir maç oynadıklarını belirterek "İki taraf adına da önemli fırsatlar vardı. Kendi adımıza değerlendirecek olursak maçı daha erken bitirecek fırsatları da yakaladık. Ama rakibimizi değerlendirecek olursak onlar da gol bulabilirdi." dedi.

Ligde arka arkaya üçüncü galibiyetlerini aldıklarını ifade eden Reis, şöyle devam etti:

"Aldığımız birçok galibiyet var ama ayaklarımız yere basmalı, mütevazı olmalıyız. Çünkü puan almak her maçta çok zor. Birkaç gün önce Finlandiya’da bir maç oynadık, o maçtan sonra hemen tekrar bir maç oynadık. İngiltere haftası diyebiliriz aslında. Çünkü çok kısa zamanlarda çok fazla maç oynuyorsunuz. Bugün teşekkür etmemiz gereken noktalardan bir tanesi taraftarlarımız. İnanılmaz destek verdiler. Zor anlarda taraftarlarımıza her zaman ihtiyacımız olacak, inanılmaz bir destek vardı. Harika bir atmosfer vardı, onlara da teşekkür ediyoruz. Hepimizin aldığı ortak bir galibiyet oldu ve hepimiz de çok gururlu hissediyoruz bu galibiyetten sonra."

İyi yolda olduklarını anlatan Reis, "Final paslarımız belki çok iyi gelmedi ama goller bulabilecek, daha fazla goller atabilecek pozisyonlar da yakaladık aslında. İlk geldiğimde 'saha içerisinde aile gibi olmamız gerekir' demiştim. Bugün aslında bunu gördük takımda. Çünkü sahada birbiri için mücadele eden, birbiri için savaş veren bir takım vardı. Beşiktaş aslında bugün iyiydi, gayet iyi oynadı. Bunu da değerlendirmemiz gerekir. Bazen böyle maçlar olacak. Rakibiniz daha iyi bir oyun ortaya da koyabilir. Ama burada da geçiş futbolunu oynayabilirsiniz. Bugün aslında iki gol bulduk. Dahasını da atabilirdik. Ama aslında belki de son dokunuşlarda eksik kaldık." diye konuştu.

Reis, bunun üzerinde çalışacaklarını belirterek "Elbette bunun üzerine çalışacağız, bunları da gidermeye çalışacağız. Bugün güzel olan yönlerden bir tanesi şuydu, eksik oyuncularımız elbette vardı, ama eksik oyuncularımızın yerine oynayan oyuncularımızın tamamı da çok iyi performans gösterdi. Üzerine çalışmamız gereken konular elbette olacak. En iyi seviyemiz bu değil, en iyi seviyemizin üzerine çıkmaya çalışıyoruz. Final pasları üzerine, savunma üzerine, hücum üzerine çalışacağız. Ama bugün arka arkaya birçok galibiyet alıp gol yemeden maçları bitirmek çok kötü değil diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano: Deplasmanda mağlubiyet alma olayı beni gerçekten artık sinirlendirmeye başladı

Vincenzo Italiano, Papara Park'ta oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada geç değişiklik yaptığını çünkü iyi olduklarını belirterek "O anda topa sahiptik. İyi işler çıkarıyorduk. Belki de Trabzon'a az pozisyon veriyorduk. Aynı zamanda rakip ceza sahasına çok fazla giriyorduk ve bence iyiydik. O yüzden değişiklikleri yapmadım. Fakat sonra ikinci golü yedik. Bu golü yemememiz gerekiyordu. O yüzden her zaman bir değişiklik yapmak zorunda değilsiniz. Buna zorunlu değilsiniz." diye konuştu.

Orkun Kökçü'nün eksikliğine ilişkin bir soru üzerine İtalyan teknik adam, şunları söyledi:

"Bence çocuklarım gerçekten iyi maç çıkardı. Eğer o golü yemeseydik, devam etseydik daha farklı şeyler olabilirdi diye düşünüyorum. Orkun hakkında şöyle söyleyeyim. Gerçek bir lider, gerçek bir kaptan, gerçek bir şampiyon. Tabii ki de bugün onun eksikliğini hissettik. Özellikle son 20 metreye bence bugün çok fazla girdik. Rakip ceza sahasına çok girdik. Onun son vuruşlarına, onun son paslarına, onun aklına birazcık eksik kaldığımızı düşünüyorum. Olsa daha farklı olabilirdi belki de. Ama tekrar ediyorum, ben bugünkü performanslardan çok memnunum. Sadece daha dikkatli olmamız gerekiyor. Daha dikkatli olursak bunlar çözülebilir şeyler. Daha iyi işler çıkarabiliriz."

"Genelde mağlubiyetlerden sonra tırnak içinde sinirleniyorum." diyen Italiano, "Fakat oyuncularıma da söyledim. Ben bugün performanslardan çok memnunum diye. Negatif performans görmedim. Sadece bizim için sonuç bugün negatif oldu. Ama bunlar da çalışarak giderilebilir şeyler. Çünkü gerçekten büyük bir potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum ve çalışarak, bunları geliştirerek çok daha iyi işler yapabileceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

İtalyan teknik adam, çok açık, dürüst bir insan olduğunu düşündüğünü belirterek şöyle devam etti:

"Dış sahada bazı şeyleri düzeltmemiz gerekiyor, bazı dokunuşlar yapmamız gerekiyor ve hemen çözüm bulmamız gerekiyor. Çünkü taraftarınız olmadığı zaman, olmayacak her zaman yanınızda, kazanamamak bence kabul edilebilir bir şey değil. Eğer büyük takımsanız, büyük takım iç sahada nasıl oynuyorsa deplasmanda da öyle oynaması gerek, her yerde aynı şekilde oynaması gerek. Her zaman aynı şekilde kendini göstermesi gerekmektedir. Problem var. Problem nedir? Bence problem karakter problemi oluyor. Bazı son dokunuşlarda problemimiz olabiliyor. Son paslarda problemimiz oluyor. Bazı o karar anlarında hata yaptığımızı, çok fazla konsantre olmadığımızı düşünüyorum."

Dış sahada daha iyilerini yapabileceklerini belirten Italiano, “Deplasmanda maalesef bunları yapıyoruz. İç sahada bu konularda gayet iyiyiz ama maalesef o konsantrasyon dikkat etmek lazım, biraz düşürüyoruz. Oyunu okumakta belki biraz zorlanıyoruz, daha iyi yapabiliriz bunu. Ama deplasmanda maalesef bu sıkıntıları yaşıyoruz. Ondan sonra da mağlubiyetler geliyor ve bu deplasmanda mağlubiyet alma olayı beni gerçekten artık sinirlendirmeye başladı. Beni artık yormaya başladığını söyleyebilirim. Bu kabul edilemez bir şey. Fakat burada çözüm bulmamız gerekiyor, hemen çözüm bulmamız gerekiyor. Çözüm bulacak kişiler de ben ve ekibimiz. Çünkü gerçekten bu kabul edilebilir bir şey değil. Bir takımın iç sahada farklı bir şekilde oynaması, farklı bir şekilde oynaması gerçekten asla kabul edilebilir bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

Onana'nın çok fazla çok iyi kurtarışlar yaptığına değinen Italiano, "Onana özellikle bugün gerçekten çok fazla, çok iyi kurtarışlar yaptı. Biliyorsunuz bir futbol maçında pozisyon bulursunuz, pozisyonu da verirsiniz. Ama deplasmanda tekrar diyorum bunları daha az yapmamız lazım. Daha iyi sonuçlar almamız lazım. Ekibimle konuşacağım ve bunlar için bir çözüm bulmaya çalışacağım. Alanya maçı, Amed maçı ve bu maçta 0 puan aldık şu ana kadar. Bundan da çok memnun değilim ama 0 yerine daha fazla puan alabilir diye düşünüyorum şu ana kadar." dedi.