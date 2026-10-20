Anlattığı dersin sınavını yapamayacak mı?

Eğitim-İş, Millî Eğitim Bakanlığının ortaokul ve liselerde 16 branşı kapsayacak “Ortak Yazılı Sınav Sistemi” uygulamasına tepki gösterdi.

Sendika, yeni sistemin öğretmenlerin ölçme-değerlendirme yetkisini kısıtladığını, eğitimdeki eşitsizlikleri derinleştirdiğini ve iş yükünü artırdığını belirtti. Öğretmenlerin kendilerini doğrudan ilgilendiren değişikliği haberlerden öğrendiğine dikkat çekilen açıklamada, “Yeni sistemde yazılı sınavın yalnızca iki sorusu zümre öğretmenlerince hazırlanacak, geri kalan sorular Bakanlığın dijital soru havuzundan otomatik olarak seçilecektir” denildi. Öğretmenin öğrencisini tanıyan, öğrenme sürecini gözlemleyen ve değerlendiren kişi olduğu vurgulanan açıklamada, “Öğretmenin anlattığı dersin sınav sorusunu Bakanlık soracaktır. Müfredattan ders kitaplarına kadar her alanda söz hakkı kısılan öğretmenin elinden şimdi de öğrencisine soracağı soruyu hazırlama yetkisi alınmaktadır. Öğretme ve ölçme süreci teknik bir işleme indirgenemez” ifadelerine yer verildi. Ankara - Anka

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