Trump’ın yolu yol değil

ABD’de 3 Kasım’da düzenlenecek ara seçim öncesi yapılan ankette, katılımcıların yüzde 71’i ülkenin “yanlış yolda” ilerlediğini düşündüğünü belirtti.

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Donald Trump’tan Müslümanlara hakaret! NBC News kanalının paylaştığı anket sonuçlarına göre, 28 Eylül ile 12 Ekim arasında 19 bin 135 yetişkin katılımcıya ABD’nin politikalarına ilişkin görüşleri soruldu. Yayınlanan sonuçlara göre, katılımcıların yüzde 29’u ABD’nin “doğru yolda” olduğunu düşündüğünü belirtirken, yüzde 71’i ise ülkenin “yanlış yolda” olduğu görüşünü paylaştı. Ülkelerinin “yanlış yolda” olduğunu düşünen ABD’lilerin oranının, Başkan Donald Trump’ın Ocak 2025’te başlayan ikinci dönemi boyunca görülen en yüksek seviyede olduğu kaydedildi. AA

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