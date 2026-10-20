Gazze’de öğrencilerin can güvenliği yok

Filistin Eğitim Bakanlığı, İsrail’in son 24 saatte Gazze’de 3 öğrenciyi öldürdüğünü belirterek, çocukların korunması için uluslararası eylem çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gazze’deki öğrencilerin hayatını tehdit eden risklerin artış gösterdiği ifade edildi. İsrail’in 3 öğrenciyi öldürdüğüne işaret edilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve uluslararası insan hakları örgütlerine çocuklara koruma sağlama, okullara ve eğitim noktalarına güven içinde ulaşmalarını garanti etme ve işlenen ihlalleri belgeleme çağrısı yapıldı. Yerel basına göre, Filistinli çocuklardan ikisi İsrail askerlerinin açtığı ateş, biri de okuldan dönerken uğradığı hava saldırısı sonucu can verdi.

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NAZA’lık itiraflar

İsrail’in Gazze’deki saldırılarına katılan askerler, sivillerin hedef alındığını, silahsız Filistinlilerin öldürüldüğünü, konutların sistematik biçimde yıkıldığını ve Filistinlilerin insan kalkanı olarak kullanıldığını belirtti.

Der Spiegel dergisinin yayımladığı haberde, Ekim 2023’teki Hamas saldırısının ardından Gazze’de görev yapan, insansız hava araçlarını (İHA) uzaktan kullanan veya hava saldırılarında hedef belirleyen 10 İsrailli askerle yapılan görüşmelere yer verildi. Gazze’nin kuzeyinde görevlendirilen ve yaklaşık bir yıl bölgede görev yapan Itay isimli asker, savaşın ilk haftalarında fiilen herhangi bir angajman kuralının bulunmadığını ifade etti. Itay, “Siviller kelimesi neredeyse hiç kullanılmıyordu. Kural şuydu. Gördüğünüz herkese ateş edin. En azından kendi sektörümüzde böyleydi.” ifadelerini kullandı. "NAZA" belgeseli, İsrail'in Gazze'deki katliamını anlatıyor. Belgesel, katliamda görev almış askerlerin tanıklıklarına dayanıyor.