2027 bütçesinde faize 4 trilyon lira

BirGün yazarı Aziz Çelik, 2027 bütçesinde faize yaklaşık 4 trilyon, sosyal güvenliğe ise 2,9 trilyon lira ayrıldığını belirterek, “Sosyal devletin yerini faiz devleti alıyor” dedi.

2027 yılı bütçe teklifini değerlendiren BirGün yazarı Aziz Çelik, bütçenin “refah ve dönüşüm” bütçesi olarak sunulmasına rağmen rakamların farklı bir tablo ortaya koyduğunu belirtti. Faiz ödemeleri için 3 trilyon 975 milyar lira ayrıldığına dikkat çeken Çelik, bu tutarın bütçe harcamalarının yüzde 14,6’sına karşılık geldiğini ifade etti. Çelik, “Faiz ödemesi, temel eğitim, ortaöğretim ve yükseköğretim programlarının toplamından yüzde 36 fazla, tedavi edici ve koruyucu sağlık programlarının toplamının neredeyse iki katı. Yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma programının ise neredeyse beş katı” dedi.

SOSYAL DEVLETİN YERİNİ FAİZ DEVLETİ ALIYOR

Faiz ile sosyal güvenlik harcamaları arasındaki farkın giderek büyüdüğünü vurgulayan Çelik, 2027’de bu farkın 1 trilyon 88 milyar liraya ulaşacağını belirtti. Sosyal güvenlik harcamalarının bütçedeki payının yüzde 10,6’da kaldığını kaydeden Çelik, “2022’de faiz ile sosyal güvenlik program harcamaları başa baştı. 2024’te tablo tersine döndü. O yıldan sonra faiz her yıl sosyal güvenliğin önüne biraz daha geçti” ifadelerini kullandı. Çelik, bütçenin gelir tarafında yükün ağırlıkla emekçiler tarafından taşındığını savunarak, “Bütçe, gelirin emekten sermayeye doğru yeniden dağıtıldığı bir kanala dönüşüyor” değerlendirmesinde bulundu.

PROBLEM KAYNAK YOKLUĞU DEĞİL

Eğitim ve sağlık harcamalarının bütçedeki payının gerilediğine dikkat çeken Çelik, 2027’de eğitimin payının yüzde 12,1’den 10,7’ye, sağlığın payının ise yüzde 8,4’ten 7,8’e düşeceğini belirtti. Faiz dışı fazla hedefinin sosyal harcamalar üzerinde baskı oluşturduğunu savunan Çelik, “Bunun adı kemer sıkmadır: Yük emekçilerin ve emeklilerin omzuna, getirisi faiz alacaklılarının cebine” dedi. Bütçenin emekli aylıkları ve sosyal yardımlarda ciddi ve kalıcı bir artış öngörmediğini ifade eden Çelik, “Sorun kaynak yokluğu değil, kaynağın kime ayrıldığıdır” diyerek, 2027 bütçesinin bir refah bütçesi değil, faiz bütçesi olduğunu vurguladı.

Haber Merkezi