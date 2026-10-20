Gazze’de acı dinmiyor

Enkaz altından yaklaşık üç yıl sonra çıkarılan 75 Filistinli için Gazze’de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze yakınları acılarının hâlâ taze olduğunu söyledi.

İsrail ordusunun 13 Aralık 2023’te Gazze kentinin Derec Mahallesi’nde sivillerin bulunduğu evlere düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 75 Filistinlinin naaşına, yıllar sonra ulaşıldı.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü ekiplerinin enkaz altında yürüttüğü çalışmalarla çıkarılan naaşlar için cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarıyla gözyaşları içinde vedalaşan Filistinliler, saldırılarda kaybettikleri aile üyelerinin cenazelerini Şeyh Rıdvan Kabristanı’na defnetti.

Acılarımız hep taze

Saldırıdan yalnızca kendisinin ve o sırada 8 yaşında olan kız kardeşinin kızının kurtulduğunu belirten Ataullah, yaşadıkları acının devam ettiğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Yaralarımız hâlâ taze, her gün kan kaybediyoruz. Topraklarımıza bağlı kalmaya devam edeceğiz. Bu toprakları terk etmeyeceğiz, ne yaparsanız yapın vatanımızdan göç etmeyeceğiz.” Aynı saldırıda eşini, 8 yaşındaki kızını ve 2 yaşındaki oğlunu kaybeden Rıdvan Hudri de yakınlarının naaşlarına ulaşılmasıyla acısının yeniden tazelendiğini, ancak bu yaranın hiçbir zaman iyileşmediğini dile getirerek “Hiçbir anne bu acıyı yaşamak zorunda kalmasın.” dedi.