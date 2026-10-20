Filistin’le dayanışmaya ara verilemez

İspanyol Teknik direktör Pep Guardiola, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesinde yayımlanan video mesajda Gazze’de yaşanan insani kayıplara ve Filistinli mültecilerin durumuna dair açıklamalarda bulundu.

Guardiola, Filistinli sivillerin yaşadığı kayıpların sadece istatistiki verilerden ibaret olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Onlar ölmüş değil, katledilmiş insanlar. Onlar sadece birer sayıdan ibaret değil; ismi, yüzü, ailesi, hayalleri ve anıları olan hayatlar. Onlar ‘sivil zayiat’ değil, kız ve erkek çocukları.” Gazze’deki yıkım ve açlık krizine değinen Guardiola, “Gazze’de çocukların enkaz altında ailelerini aradıklarını, yardım çığlıklarını ve açlık çekmelerini izliyoruz. Bu cehennem devam ederken Filistin halkının insansızlaştırılması da sürüyor. Onların hayatları da bizimki kadar değerli. Unutmayalım; Filistin ile dayanışmaya ve sorumluluğumuza ara verilemez.” dedi.

Haber Merkezi