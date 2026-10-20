"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EKİM 2026 SALI - YIL: 57

Trump: Zelenskiy’nin müzakereleri, başka birine devretmesinin zamanı gelmiştir

20 Ekim 2026, Salı 02:44
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Moskova ile anlaşma yapmaya istekli olmadığını savunarak, "Belki de Zelenskiy’nin müzakereleri, başka birine devretmesinin zamanı gelmiştir." dedi.

ABD Başkanı Trump, Kansas eyaletinde düzenleyeceği seçim mitingi için Beyaz Saray'dan ayrılırken, basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesini çok istediğini ve bunun için şu anda Moskova ile müzakereler yürüttüklerini aktaran Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bu süreçte iyi bir diyaloğunun olduğunu vurguladı.

Trump, Rusya'nın anlaşma yapmaya daha istekli, Ukrayna'nın ise daha isteksiz olduğunu savunarak, "Belki de Zelensky’nin müzakereleri, başka birine devretmesinin zamanı gelmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Rusya ile yaptığı dizel anlaşmasından Zelenskiy'nin rahatsız olduğunun ve "Trump'ın tarihin yanlış tarafından durduğunu" söylediğinin hatırlatılması üzerine ABD Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

“Zelenskiy, ne konuştuğunu bilmiyor. Kendisi bu savaşı çoktan çözüme kavuşturmuş olmalıydı. Beni dinleseydi, uzun zaman önce iyi bir anlaşma yapardı ve ülkesinde 1 milyon insan halen yaşıyor olurdu.”

“Putin, İran'a dokunmuyor ve bu iyi bir şey”

Trump, Putin ile Ukrayna konusunda aktif olarak müzakere yürüttüklerini ve detaylara girerek müzakereleri bozmak istemediğini dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı ile İran konusunda da iyi bir diyalog süreci içinde olduklarını vurgulayan Trump, "Putin, İran’a dokunmuyor ve bu iyi bir şey, çünkü biz, İran’a ekonomik ve askeri olarak çok sert şekilde saldırıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Trump, Çin'in de hem İran hem de Ukrayna konusunda "makul" hareket ettiğini belirterek, "Rusya, İran’a yardım etmek için çok daha fazlasını yapabilirdi ancak çok az şey yaptı. Çin de İran için çok daha fazlasını yapabilirdi. Ben bunu çok olumlu bir gelişme olarak görüyorum." diye konuştu.

Trump, kasımda gideceği Çin'de Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile üçlü görüşmeye açık olduğuna işaret etti.

ABD Başkanı, bir soru üzerine "Eğer Putin ile Şi, üçlü bir toplantıda bir araya gelmek isterse, Çin’de bunu yapmak isterim." değerlendirmesini yaptı.

Trump, Starlink'in Ukrayna ordusuna sağladığı internet hizmetinin kesintiye uğramasına kimin neden olduğunu bilmediğini ancak bunun sorumlusunu bulmayı istediğini kaydetti.

AA

Okunma Sayısı: 282
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İktidar yanlış ekonomi politikalarında ısrar ediyor - Türkiye’yi zor günler bekliyor

    Netanyahu'dan Trump'a: Bitirmemiz gereken bir iş var

    İran’dan Fransa, Belçika ve İtalya’ya seyahat uyarısı

    ABD, Fransa'daki vatandaşlarını uyardı

    Trump: Zelenskiy’nin müzakereleri, başka birine devretmesinin zamanı gelmiştir

    SPK Başkanı ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı görevden alındı

    Firmalar krediyle dönmeye çalışıyor

    Anlattığı dersin sınavını yapamayacak mı?

    Gazze’de öğrencilerin can güvenliği yok

    Filistin’le dayanışmaya ara verilemez

    SPK Başkanı Sütcü istifasını, Bakan Yardımcısı Çelik emeklilik dilekçesini sundu

    Gazze’de acı dinmiyor

    Trump’ın yolu yol değil

    Cumhurbaşkanı listeyi yayınlamıyorsa demek ki ucu birilerine dokunuyor

    2027 bütçesinde faize 4 trilyon lira

    Azeri vekilden 28 Şubat’ı hatırlatan sözler

    UEFA'dan FIFA'ya: 42 soruya cevap ver

    Haftanın maçında 3 puan Trabzonspor'un oldu - Beşiktaş, Trabzon'dan eli boş döndü

    Fransa'nın birçok şehrinde kısmi sokağa çıkma yasağı kararı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Azeri vekilden 28 Şubat’ı hatırlatan sözler
    Genel

    2027 bütçesinde faize 4 trilyon lira
    Genel

    Cumhurbaşkanı listeyi yayınlamıyorsa demek ki ucu birilerine dokunuyor
    Genel

    Trump’ın yolu yol değil
    Genel

    Filistin’le dayanışmaya ara verilemez
    Genel

    İktidar yanlış ekonomi politikalarında ısrar ediyor - Türkiye’yi zor günler bekliyor
    Genel

    SPK Başkanı Sütcü istifasını, Bakan Yardımcısı Çelik emeklilik dilekçesini sundu
    Genel

    Gazze’de öğrencilerin can güvenliği yok
    Genel

    Gazze’de acı dinmiyor
    Genel

    Anlattığı dersin sınavını yapamayacak mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.