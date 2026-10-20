Trump: Zelenskiy’nin müzakereleri, başka birine devretmesinin zamanı gelmiştir

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Moskova ile anlaşma yapmaya istekli olmadığını savunarak, "Belki de Zelenskiy’nin müzakereleri, başka birine devretmesinin zamanı gelmiştir." dedi.

ABD Başkanı Trump, Kansas eyaletinde düzenleyeceği seçim mitingi için Beyaz Saray'dan ayrılırken, basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesini çok istediğini ve bunun için şu anda Moskova ile müzakereler yürüttüklerini aktaran Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bu süreçte iyi bir diyaloğunun olduğunu vurguladı.

Trump, Rusya'nın anlaşma yapmaya daha istekli, Ukrayna'nın ise daha isteksiz olduğunu savunarak, "Belki de Zelensky’nin müzakereleri, başka birine devretmesinin zamanı gelmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Rusya ile yaptığı dizel anlaşmasından Zelenskiy'nin rahatsız olduğunun ve "Trump'ın tarihin yanlış tarafından durduğunu" söylediğinin hatırlatılması üzerine ABD Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

“Zelenskiy, ne konuştuğunu bilmiyor. Kendisi bu savaşı çoktan çözüme kavuşturmuş olmalıydı. Beni dinleseydi, uzun zaman önce iyi bir anlaşma yapardı ve ülkesinde 1 milyon insan halen yaşıyor olurdu.”

“Putin, İran'a dokunmuyor ve bu iyi bir şey”

Trump, Putin ile Ukrayna konusunda aktif olarak müzakere yürüttüklerini ve detaylara girerek müzakereleri bozmak istemediğini dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı ile İran konusunda da iyi bir diyalog süreci içinde olduklarını vurgulayan Trump, "Putin, İran’a dokunmuyor ve bu iyi bir şey, çünkü biz, İran’a ekonomik ve askeri olarak çok sert şekilde saldırıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Trump, Çin'in de hem İran hem de Ukrayna konusunda "makul" hareket ettiğini belirterek, "Rusya, İran’a yardım etmek için çok daha fazlasını yapabilirdi ancak çok az şey yaptı. Çin de İran için çok daha fazlasını yapabilirdi. Ben bunu çok olumlu bir gelişme olarak görüyorum." diye konuştu.

Trump, kasımda gideceği Çin'de Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile üçlü görüşmeye açık olduğuna işaret etti.

ABD Başkanı, bir soru üzerine "Eğer Putin ile Şi, üçlü bir toplantıda bir araya gelmek isterse, Çin’de bunu yapmak isterim." değerlendirmesini yaptı.

Trump, Starlink'in Ukrayna ordusuna sağladığı internet hizmetinin kesintiye uğramasına kimin neden olduğunu bilmediğini ancak bunun sorumlusunu bulmayı istediğini kaydetti.