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20 EKİM 2026 SALI - YIL: 57

SPK Başkanı ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı görevden alındı

20 Ekim 2026, Salı 02:38
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı İbrahim Ömer Gönül görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı için Taşkın görevlendirildi.

1978'de Konya'nın Akşehir ilçesinde doğan Taşkın, ilk ve ortaöğrenimini Akşehir'de tamamladı. Taşkın, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 2001'de mezun olurken aynı yıl Devlet Planlama Teşkilatı Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğünde Planlama Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. ABD'de Cornell Üniversitesi kamu yönetimi programında yüksek lisansını tamamlayan Taşkın, Kalkınma Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında çeşitli görevlerde bulundu. Taşkın, son olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Bazı atama ve görevden alma kararları

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül görevden alındı.

Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Candan atandı.

Gelir İdaresi Başkan Yardımcılıklarına da Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanı Kaan Kasım, Gelir İdaresi Daire Başkanları Zekayi Çenge ile Hüseyin Azili'nin ataması gerçekleştirildi.

Gelir İdaresi Daire Başkanlığına Ferhat Dinçer'in ataması yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Hikmet Yıldırım, genel müdür yardımcılığına ve yönetim kurulu üyeliğine Salih Ercan ve birinci hukuk müşavirliğine Nigar Genç atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına Mahmut Musa Timur ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Özge Umut Eker'in ataması gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Yakup Gümüş atanırken, Kırıkkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çiğdem Açıkyıldız Kazel görevinden alındı.

Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Adana Vakıflar Bölge Müdürü Lütfi Karabacak görevinden alındı.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Fikri Erdem Kökbay atandı.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzm. Dr. Ali Ulvi Çalık atandı. Uzm. Dr. Refik Akman ise, Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerinde değişim

Atama kararlarına göre, Barış Ecevit Akgün, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcılığına atanırken, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığına, Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nedim Arsal getirildi.

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat, Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Yusuf Akkaya ve Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Merih Karayol görevden alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine ilişkin diğer atamalar şöyle:

- Hasan Mehmet Kuyumcu, Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne,

- Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oğuzhan Kurt, Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne,

- Abdullah Yenigün, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne,

- Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk, Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne,

- Ertuğrul Yıldırım, Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne

- Özgür Somuncu, Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne,

- Yusuf Sarıkaya, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne,

- Murat Turan, Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne,

- Mesut Önem, Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne,

- Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oktay Marşap, Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne,

- Resul Deveci, Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne.

AA

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