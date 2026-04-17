"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 NİSAN 2026 CUMA - YIL: 57

Şiddet, “Beni gör” çığlığıdır

Şiddetin öfke taşmasından ibaret olmadığına dikkat çeken Psikiyatrist Doktor Mustafa Ulusoy, “Şiddet ‘ben buradayım’ demenin karanlık bir yoludur” dedi.

İSTANBUL / YENİ ASYA - NACİYE KAYNAK DOYRAN

Son günlerde okullarda yaşanan acı olaylar üzerine gazetemize açıklamada bulunan Psikiyatrist Doktor Mustafa Ulusoy, “Şiddet, çoğu zaman yanlış anlaşılır. Onu sadece öfkenin taşması sanırız. Oysa şiddetin daha derin bir kökü vardır” dedi. Şiddetin arka planında “temas arzusu” olduğuna dikkat çeken Ulusoy, “Dokunamayan insan, yaralayarak dokunmaya çalışır. Bir başkasını acıya sürüklemek, en azından bir etki oluşturmaktır. Şiddet ‘ben buradayım’ demenin karanlık yoludur” şeklinde konuştu.

İNSAN GÖRÜLMEK, DUYULMAK İSTER

İnsanın, temas eden bir varlık olduğunu hatırlatan Ulusoy, “Sadece fiziksel değil, daha derin bir temasın, bir başkasının ruhuna değmenin arayışıyla yaşar. Görülmek ister. Duyulmak ister. Bir başkasının dünyasında iz bırakmak ister. Bu, var olmanın en temel teyididir. Fakat modern insanın trajedisi şudur: Kalabalıkların ortasında yaşar, fakat kimseye değemez” dedi. 

HİSSETME ZAYIFLADIKÇA KAYITSIZLIK YERLEŞİR

Kitle iletişim araçlarının “parıltılı yüzleri”yle her gün karşılaşan insanların, başkaları hakkında her şeyi bildiğini ama kimse tarafından bilinmediğini ifade eden Ulusoy, “Tanıdık yüzlerin istilası altında, kendi yüzü silikleşir. İşte tam burada, görünmeyen bir yara açılır: İlişkisizlik. Bu yara, başlangıçta sessizdir. Bir sızı gibi. Bir eksiklik hissi gibi. Ama zamanla derinleşir. İç yaşam kurudukça, duygular solmaya başlar. Hissetme yetisi zayıfladıkça, insanın varoluşunu doğrulayan o ince titreşim kaybolur. Yerine kayıtsızlık yerleşir” sözleriyle şiddete giden süreci anlattı. Ulusoy, “Kayıtsızlık aşırı uyarılmış bir ruhun kendini koruma çabasıdır. Fakat aynı zamanda tehlikeli bir eşiğin de başlangıcıdır. Çünkü insan, hiçbir şey hissetmemeye uzun süre dayanamaz. İşte o noktada, şiddet sahneye çıkar” dedi.

EN BÜYÜK ACI FARK EDİLMEMEKTİR

Ulusoy özellikle bazı şiddet eylemlerinin bir yokluk çığlığı olduğuna, “Beni gör!”, “Beni hisset!”, “Ben de varım!” anlamına geldiğine dikkat çekerek, “Özellikle çocuklarda ve ergenlerde bu durum daha çıplak görünür. Fark edilmeyen bir çocuk, bazen yıkıcı davranışlarla kendini görünür kılar. Kınanmak bile bir tür kabuldür onun için. Çünkü en dayanılmaz olan şey nefret edilmek değil, hiç fark edilmemektir” dedi.

Okunma Sayısı: 292
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Acil tedbir alınmalı

    Veliler de öğrenciler de tedirgin

    Şiddet, “Beni gör” çığlığıdır

    Sistemin gayesi - Risale-i Nur Eğitim Merkezi (REM) - 4

    Küba: ABD'nin askeri saldırısı ihtimal dahilinde

    Yurt genelinde yağışlı hava kapıda

    10 günlük Lübnan-İsrail ateşkesi yürürlüğe girdi

    Şiddet çok boyutlu

    Yeni Asya Dijital Uygulaması Yayında!

    54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı

    Okul saldırısında vefat edenler dualarla ebediyete uğurlandı

    Eğit-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Eğitimciler şiddet karşısında korumasız bırakılmamalı

    Trump büyük yalan attı, Papa’yı yine eleştirdi

    ABD basını yazdı: Hürmüz geçilemez

    Çocukları sabah programlarından koruyun

    Eğitimciler Birliği Sendikası: Bu gidişe kim “dur” diyecek?

    Okullar şiddet yuvası olmasın

    AİHM’e başvuruda Türkiye ilk sırada

    Lübnan’dan acil yardım çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yeni Asya Dijital Uygulaması Yayında!
    Genel

    Şiddet, “Beni gör” çığlığıdır
    Genel

    Acil tedbir alınmalı
    Genel

    Şiddet çok boyutlu
    Genel

    Veliler de öğrenciler de tedirgin
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    10 günlük Lübnan-İsrail ateşkesi yürürlüğe girdi
    Genel

    Küba: ABD'nin askeri saldırısı ihtimal dahilinde
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Yurt genelinde yağışlı hava kapıda

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.