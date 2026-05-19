Alzheimer’a karşı yeni ilaç çalışması

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) ile Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi, Alzheimer hastalığına yönelik yeni ilaç molekülleri geliştirmek için çalışıyor.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, AFSÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı tarafından Alzheimer ile ilgili Bilim Kafe etkinliği düzenlendi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, buradaki konuşmasında, üniversitelerin toplum sağlığına katkısının yalnızca sundukları sağlık hizmetleriyle sınırlı olmadığını belirtti. Üniversitelerin aynı zamanda yürüttükleri bilimsel araştırmalar, ilaç geliştirme çalışmaları, yenilikçi tedavi yaklaşımları ve toplumda sağlıklı yaşam bilincini artırmaya yönelik etkinliklerle çok yönlü bir rol üstlendiklerine işaret eden Özvar, "Bilim iletişimi faaliyetleri sayesinde üretilen bilginin toplumla buluşması sağlanırken, üniversitelerimiz sağlık alanında hem çözüm üreten hem de geleceğe yön veren kurumlar olarak öne çıkmaktadır" ifadelerini kullandı. AA

