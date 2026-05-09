"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 MAYIS 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Yaşlı nüfus sofrasından kısıyor - Her 5 kişiden biri gıdadan kısıyor

09 Mayıs 2026, Cumartesi 01:46
GENAR’ın araştırması, geçim sıkıntısının temel ihtiyaçlara yansıdığını ortaya koydu. Yaşlı nüfusta gıdadan kısanların oranı yüzde 22’ye ulaştı.

GENAR Araştırma şirketinin AK Parti yönetimine sunulan Nisan ayı anket sonuçları, Türkiye’deki ekonomik tablonun sosyal maliyetini çarpıcı verilerle ortaya koydu. Rapora göre dezenflasyon sürecine rağmen toplumda “bekle-gör” stratejisi hâkimken, harcama kısıtlamaları sosyal hayattan gıda gibi temel ihtiyaç alanlarına kaydı. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşların %21,6’sı gıda harcamalarından kısmak zorunda kaldı.

Her 5 kişiden biri gıdadan kısıyor

Raporda, Mart ayında yıllık enflasyonun %30,9 seviyesine gerilemesi gibi olumlu gelişmelerin ekonomi yönetimine duyulan güveni sınırlı oranda (2,29 puan) artırdığı belirtildi. Katılımcıların %58,1’i tasarruf yapamadığını beyan etti. Sosyal ve kültürel aktivitelerden feragat eden vatandaşların, Nisan ayında bu kısıtlamayı mutfak harcamalarına yansıttığı görüldü. Ekonomim’in haberine göre, araştırmanın en çarpıcı sonucu, 65 yaş üstü nüfusta görüldü. Bu yaş grubundaki her 5 kişiden biri (%21,6), gıda harcamalarında kısıntıya gittiğini ifade etti.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 274
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sessiz kalmak zulmü büyütür

    Uysal’dan bayrak provokasyonuna tepki

    Yaşlı nüfus sofrasından kısıyor - Her 5 kişiden biri gıdadan kısıyor

    AİHM’in son kararı iç hukuku bağlar

    İki aktivist İsrail’in elinde

    Bu bir pandemi başlangıcı değil

    Koğuşları değil, adaleti büyütün

    ABD Başkanı Trump: Her an anlaşabiliriz

    ABD vatandaşı İspanya'dan sığınma istedi

    "ABD hükümeti, son derece tehlikeli bir yol seçti. Küba'da katliamla sonuçlanabilir"

    Turkuaz Camii dualarla açıldı

    Riyad, hava sahasının saldırı amaçlı kullanılmasına izin vermeyecek

    Yeni Asya, Manisa Kitap Fuarı’nda

    Rusya ilan ettiği geçici ateşkese rağmen saldırıları sürdürüyor

    Endonezya'da yanardağ patlaması: 3 dağcı öldü,10 dağcıdan da haber alınamıyor

    Afyonkarahisar kitap günleri başladı

    Bayram tatiline zam gölgesi

    Yapay zekâ, notları düşürdü

    Huzurevinde yaş sınırı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    AİHM’in son kararı iç hukuku bağlar
    Genel

    Sessiz kalmak zulmü büyütür
    Genel

    Uysal’dan bayrak provokasyonuna tepki
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Yaşlı nüfus sofrasından kısıyor - Her 5 kişiden biri gıdadan kısıyor
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.