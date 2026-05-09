Yaşlı nüfus sofrasından kısıyor - Her 5 kişiden biri gıdadan kısıyor

GENAR’ın araştırması, geçim sıkıntısının temel ihtiyaçlara yansıdığını ortaya koydu. Yaşlı nüfusta gıdadan kısanların oranı yüzde 22’ye ulaştı.

GENAR Araştırma şirketinin AK Parti yönetimine sunulan Nisan ayı anket sonuçları, Türkiye’deki ekonomik tablonun sosyal maliyetini çarpıcı verilerle ortaya koydu. Rapora göre dezenflasyon sürecine rağmen toplumda “bekle-gör” stratejisi hâkimken, harcama kısıtlamaları sosyal hayattan gıda gibi temel ihtiyaç alanlarına kaydı. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşların %21,6’sı gıda harcamalarından kısmak zorunda kaldı. Her 5 kişiden biri gıdadan kısıyor Raporda, Mart ayında yıllık enflasyonun %30,9 seviyesine gerilemesi gibi olumlu gelişmelerin ekonomi yönetimine duyulan güveni sınırlı oranda (2,29 puan) artırdığı belirtildi. Katılımcıların %58,1’i tasarruf yapamadığını beyan etti. Sosyal ve kültürel aktivitelerden feragat eden vatandaşların, Nisan ayında bu kısıtlamayı mutfak harcamalarına yansıttığı görüldü. Ekonomim’in haberine göre, araştırmanın en çarpıcı sonucu, 65 yaş üstü nüfusta görüldü. Bu yaş grubundaki her 5 kişiden biri (%21,6), gıda harcamalarında kısıntıya gittiğini ifade etti. Haber Merkezi

