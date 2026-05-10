Hantavirüs vakalı gemi tahliye ediliyor

Hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandıralı “MV Hondius” adlı yolcu gemisinin Kanarya Adaları’na bağlı Tenerife limanında demirlemesine izin veren İspanya hükümeti, gemideki yolcuları askerî birliklerle ve bölgeyi karantinaya alarak tahliye edecek.

İçişleri ve sağlık bakanlıklarından basına verilen bilgilerde, virüsün Tenerife’deki sivil halka herhangi bir risk taşımaması için geminin liman girişine demirleyeceği, yolcuların ülkelere göre organize edilen teknelerle gemiden limana ve oradan otobüslerle Tenerife havalimanına transfer edileceği bildirildi.

İçişleri Bakanı Marlaska, “Hondius gemisinin yolcuları ve mürettebatı yalnızca tahliye operasyonunda çalışan profesyonellerle iletişime geçebilecek. Sivil halkla hiçbir temas olmayacak.” ifadelerini kullanırken, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus da yayımladığı mesajda “Bu başka bir virüs değil” diyerek Tenerife halkının endişelerini gidermeye çalıştı. Şimdiye kadar hantavirüsten 3 kişinin öldüğü ve mevcut durumda 6 virüs teşhisi konulan kişinin olduğu gemide, 23 ülkeden 147 yolcu ve mürettebat bulunuyor.

Gemideki 3 Türk yurda getiriliyor

Sağlık Bakanlığı, Hantavirüs vakası görülen uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan ve herhangi bir semptom ile hastalık bulgusu olmadığı bildirilen 3 Türk vatandaşının yarın ülkeye getirileceğini duyurdu. Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan ve sağlık durumları yakından takip edilen 3 vatandaşımız yarın ülkemize getirilecektir. İlgili uluslararası otoritelerle koordinasyon içinde yürütülen takip sürecinde, vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı bildirilmiştir. Ülkemize ulaştıkları andan itibaren, karantinaya alınacak ve sağlık süreçleri Bakanlığımızca titizlikle yürütülecektir.”

