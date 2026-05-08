Yapay zekâ, notları düşürdü

OECD’nin Türkiye’de lise öğrencileriyle yürüttüğü araştırma, yapay zekânın eğitimdeki etkisine dair çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Türkiye gazetesinin haberine göre, Türkiye’de lise öğrencileriyle 2023-2024 eğitim yılında gerçekleştirilen deneyde, öğrencilerin bir kısmı matematik çalışırken genel amaçlı yapay zekâ araçlarından yararlandı. Yapay zekâ kullanan öğrencilerin pratik performansı yüzde 48 artarken, sınav sonuçları yüzde 17 geriledi. Bulguları gazeteye değerlendiren eğitimci Onur Soğuk, öğrencilerin yapay zekâ ile çalışırken problemleri çözmek yerine çözümü takip ettiğini söyledi. Soğuk öğrencilerin kendi başlarına çözüm üretme yeteneğinin yapay zekâ ile körelebileceği uyarısında bulundu. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 289

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.