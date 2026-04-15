REM’in Eğitim Felsefesi

REM, Üstad bediüzzaman Hazretlerinin hayatının esas gayelerinden biri olan ve “Medresetü’z-Zehra” diye isimlendirdiği, din ve fen ilimlerinin birlikte okutulacağı “Risale-i Nur Üniversitesi” modeli esas alınarak yapılandırılmıştır.

DİZİ YAZI: RİSALE-İ NUR EĞİTİM MERKEZİ (REM) - 1

ALİ DEMİR - [email protected]

Merkezin temel gayesi, Risale-i Nur metinlerini sadece okumakla kalmayıp, anlamak, yorumlamak, hayatına tatbik etmek ve başkalarına aktarabilen fertler yetiştirmektir. Vakıflık anlayışı, yalnızca bir müessese bünyesinde bulunmak değil; hayatı ve zamanı iman hakikatlerinin neşrine vakfetmek olarak tanımlanmaktadır.

REM, Risale-i Nurları, kavramlar ve üniversite seviyesinde ders usulüne göre tasnif edilmiş haliyle müzakere ederek okumak ve anlamak ve Bediüzzaman Said Nursî'nin hayatında tatbik ettiği "vakf-ı hayat" ederek Üstad ve saff-ı evvel ağabeyler gibi hayatını vakfedecek gençler ve Risale-i Nur'un meslek ve meşrebine vâkıf insanlar yetiştirmek gayesiyle teşekkül ettirilmiş bir kurumdur.

REM eğitiminin mekânı nerede?

Bu eğitim programına Üniversite mezunu olan, hayatının tamamını veya bir kısmını vakf etmek isteyen erkek ve kız talebelerin katılabileceği bu program, erkek öğrenciler Gebze REM binasında, kızlar ise Ümraniye’deki REM binasında eğitim almaktadırlar.

Hızlandırılmış/Müdebbirlik eğitim programı

Hızlandırılmış Eğitim 1995 yılından bugüne kadar devam ede gelmektedir. 2025 yılının yaz ayında 32. dönemi geride bırakmıştır. 2020'ye kadar normal klasik eğitim şeklinde icra edilen program, 2020 yılından itibaren format değiştirmiştir. REM, 2020'den itibaren "Demokratik Usullere Dayalı Eğitim Modelini" tatbik etmeye başlamıştır. Program boyunca 23 tane temel kavram ele alınıyor, her bir gün bir kavram üzerinde duruluyor.

Günlük program akışı;

1- Şahsî çalışma, 2-Grup müzakeresi (meşveret) ve 3-Genel (şûrâ) şeklindedir. Gün boyu çalışılan konular deklarasyon şeklinde yayınlanmaktadır. Program tamamen öğrenciler tarafından organize edilmekte ve programa katılan öğrenciler program boyunca farklı kategorilerde görev almaktadırlar.

Külliyat Bitirme Programları

Risale-i Nur Eğitim Merkezi (REM) bünyesinde yürütülen çalışmalardan bir diğeri de Külliyat Bitirme Programı’dır. Her yıl farklı mekânlarda ve tabiatla iç içe ortamlarda düzenlenen programlarda, katılımcıların 25 gün içerisinde Risale-i Nur Külliyatının tamamının okunması hedeflenmektedir.

Geçtiğimiz sene (2025) 16.’sı gerçekleştirilen programlarda yapılan yoğun okumalar sayesinde katılımcılar hem Risale-i Nur’un kapsamı hakkında genel bir bilgiye sahip olmakta, hem de düzenli şahsî okuma alışkanlığı kazanmaktadırlar. Program kapsamında günde yaklaşık 10-12 saatlik şahsî okuma yapılırken, müzakereli dersler ve çeşitli sportif faaliyetlerle de program zenginleştirilmektedir. Yurdun farklı bölgelerinden lise ve üniversite öğrencilerinin katıldığı program, Risale-i Nur’la ciddî ve sistemli bir şekilde muhatap olmak isteyen gençler için de önemli bir imkân sunuyor.

Programın geleneksel hale gelen uygulamalarından biri de katılımcıların bitirdikleri eserlerin kendilerine hediye edilmesi. Böylece program sonunda katılımcılar Risale-i Nur Külliyatına sahip olma imkânı da elde ediyor.

Programın ilerleyen dönemlerde Van, Barla ve Çamdağı gibi Risale-i Nur hizmeti açısından önemli manevî merkezlerde de düzenlenerek daha geniş bölgelere yayılması hedefleniyor.

Risale-i Nur’un Eğitimdeki Yeri ve Gelecek Vizyonu

Bediüzzaman Said Nursî’nin işaret ettiği manevi buhran çağında insanlık; varlığın anlamı, hayatın gayesi ve insanın vazifesi gibi temel sorulara cevap aramaktadır. Risale-i Nur, aklî deliller ve kalbi tatmin eden izahlarla ve modern fen ilimlerinin diliyle bu sorulara güçlü bir Kur’ân tefsiri olarak cevap vermekte ve insanlığa Kur’ânî bir reçete sunmaktadır.

—Devam edecek—