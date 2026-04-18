Vakf-ı hayat köprüsü: REM (RİSALE-İ NUR EĞİTİM MERKEZİ)

Köklerini Asr-ı Saadet’in ilim ve irfan yuvası “Ashab-ı Suffa’dan” alan Risale-i Nur merkezli bir eğitim müessesi olan Risale-i Nur Eğitim Merkezi (REM), hayatını Risale-i Nur hizmetine vakfetmek isteyenlere köprü olmak için tesis edilmiştir.

Sahabe mesleğinin günümüzde temsilcisi olan Nur Talebelerine, Risale-i Nur Külliyatının muhtelif yerlerinde “vakf-ı hayat” etmek yani hayatını veya ömrünün bir kısmını hizmetler için vakfetmek isteyenlere tavsiyeler bulunmaktadır.

Tarihçe-i Hayat’ında Risale-i Nurları okuma nimetine erenler için, “...canımızı da fedâ etsek, ömrümüzü de ona vakfetsek, zulümden zulüme de sürüklensek, ömrümüzün nihayetine kadar şükran secdesinden de kalkmasak bize yine ucuzdur.” hükmü yer alırken, yine aynı eserde “Bundan sonraki hayatı kendimize değil, belki hak ve hakikate vakfetmeliyiz.” davetiyle ömrü vakfetmenin lüzumuna dikkat çekilmektedir.

Aynı eserin bir yerinde münafıkların inadına, Üstadımızın dediği gibi “Zaman, İslâmiyet fedâisi olmak zamanıdır.” dedikleri aktarıldıktan sonra, dünyalarını terk ederek kendilerini “Risale-i Nur’a vakfettikleri” bildirilmektedir.

Barla Lâhikası “Takdim” yazısında Saff-ı Evvel Nur Talebesi ağabeyler, Üstad Hazretlerinin “Bütün nev-i beşerin en ehemmiyetli meselesi olan erkân-ı imaniyeyi ve beşerin medar-ı saadeti ve umum İslâm’ın esas ve rabıta-i uhuvveti bulunan Kur’ân’ın hakaik-i imaniyesini bulmak ve muhtaçlara buldurmaya hayatımı vakfettim” sözünü nakletmişlerdir. Bütün insanlığın saadetine hizmet için hayatını vakfettiğini beyan eden Üstad, elbette biz talebelerinden de benzer fadakârlıkları beklemiş, binlerce Nur Talebesi Onun sağlığında ve vefatından sonra da hayatlarını vakfetmeye devam etmişlerdir. Üstad Hazretleri Şualar’da hayatının tamamını iman ve Kur’ân hakikatleri için “Bütün vaktimi ve hayatımı hakaik-i imaniye ve Kur’âniyeye hasr ve vakfetmişim.” demektedir.

Yine aynı eserinde Bediüzzaman Hazretleri kendisine yapılan tüm haksızlık ve zulümlere karşı Allah’ın yardımına dayandığını ve bu milletin imanının kurtulması ve saadete mutluluğa erişebilmeleri için “...bu milletin saadetine ve imanının kurtulmasına hayatımı vakfettim.” demekle fedakârlığın en üst seviyesini gösterdiğini beyan etmektedir. Üstad Hazretleri On Üçüncü Şuada kesin bir kanaatle hayatını vakfettiği hakikatten bahisle “Ve madem hakkalyakîn derecesinde yakînî bir kat’î kanaatımız var ki, biz öyle bir hakikate hayatımızı vakfetmişiz ki, güneşten daha parlak ve Cennet gibi güzel ve saadet-i ebediye gibi şirindir” şeklinde ifadesiyle, vakfedilen hayatın o denli ehemmiyetli olduğunu ebedî saadete benzeterek “Cennet gibi güzel” demektedir. Külliyattan konu ile alakalı son nakledeceğimiz not Tarihçe-i Hayat’tan olacaktır. Risale-i Nur talebelerinin en zor ve ağır şartlar altında, ihlas sırrına binaen iman Kur’ân hizmetinde muvaffak olmalarının zahiri esas sebebinin hayatlarını vakfetmeleri olduğu “Azîm sırrı ihlâsa binaendir ki, Risale-i Nur talebeleri, iman ve İslâmiyet hizmetinde ağır şartlar ve kayıtlar ve tahdidatlar içinde muvaffak oluyorlar ve hayatlarını, Risale-i Nur’a ve Üstadlarına vakfetmişler. Risale-i Nur’u, sermaye-i ömür ve gaye-i hayat edinmişlerdir.” cümlesiyle beyan edilmiştir.

Programlara Davet

Böyle kudsî bir dava için hayatını vakfetmek isteyen gençlerimiz başta olmak üzere her yaştan Nur Talebelerini Risale-i Nur Eğitim Merkezi yıllık programlarına, liseli ve üniversiteli gençlerimizi Külliyat Bitirme Programı’na, Risale-i Nur hizmetlerine mahallinde daha fazla katkıda bulunmak arzusunda olan gençlerimizin de yaz hızlandırılmış/müdebbirlik eğitim programlarına katılmalarını arzu ediyoruz.

Bediüzzaman Said Nursî’nin esas aldığı “vakf-ı hayat” düsturunu Üstad ve saff-ı evvel ağabeyler gibi hayatına tatbik edecek gençler ile Risale-i Nur’un meslek ve meşrebine vâkıf insanlar yetiştirmek gayesiyle tesis edilmiş Risale-i Nur Eğitim Merkezi sizleri davet ediyor ve hahişle bekliyor.

Ne mutlu hayatını bu kudsî davaya ve hizmete vakfedenlere...

Vesselâm.