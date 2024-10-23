Kamuoyuna açıklama

Son günlerde Yeni Asya gazetesine F. Gülen'in ölümü üzerine yayınlanan bir sosyal medya mesajı üzerinden hücumlar edilmektedir.

Maksadını aşan bir mesaj ve ona yapılan yorumlar, Yeni Asya camiasının da F. Gülen hareketine destek verdiği şeklinde yanlış anlamalara yol açmıştır.

Bu bağlamda, Yeni Asya olarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına bazı önemli noktalara açıklık getirmek istiyoruz.

Temel İlkelerimiz:

1. Fikirlerin Resmi Açıklanması:

Yeni Asya camiasının fikirleri, yönetim kurulu tarafından resmi olarak kamuoyuna duyurulmaktadır.

Bu açıdan herhangi bir konuda sosyal medyada veya diğer platformlarda yapılan kişisel yorumlar, camiamızın görüşünü yansıtmaz.

2. Tarihi Süreç:

Yeni Asya, Fethullah Gülen hareketinin 70'li yıllarda ilk çıktığı andan itibaren arasındaki farklılığı ortaya koymuş ve grubun yanlışlarına dikkat çekmiştir.

Cemaatlerin temel görevi, İslam'ın hürriyet, demokrasi ve asayişi muhafaza ilkesi doğrultusunda hareket etmektir. Tüm cemaatler bu çerçevede değerlendirilmelidir.

Yeni Asya, her zaman bu ilkeyi savunmuş ve cemaatlerin, siyasi alanda toplumsal barışa ve ahlaki değerlere hizmet etmesi gerektiğine inanmıştır.

3. Siyaset Cemaat ilişkileri:

Yeni Asya, 2010 yılından itibaren ayrışan siyaset-cemaat ilişkilerinde o güne kadar güdülen "kazan-kazan" politikalarının iki yanlıştan bir doğru çıkarmadığını vurgulamış ve bu konuda kamuoyunu bilgilendirmeye çalışmıştır.

Cemaatler, siyasetle ilişkilerinde şeffaflık, adalet ve toplumsal barış ilkeleri uzerinden irtibat kurmalıdır.

Yeni Asya olarak, her zaman olduğu gibi doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak isteyen herkese iletişim kanallarımızın açık olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, kamuoyunu yanlış bilgilendiren iddialara itibar edilmemesi gerektiğini ifade ediyoruz.

Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu