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14 EKİM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Aksaray, Bilim Şenliği’nde buluştu

14 Ekim 2026, Çarşamba
TÜBİTAK 4007 programı çerçevesinde Aksaray Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminin koordinasyonu ile Aksaray’da ilk defa icra edilen Bilim Şenliği yoğun ilgi gördü.

Şenliğin etkinlik teması FeTeMM Teneffüste Bilim Şenliği lansman, atölye çalışmaları, gökyüzü gözlemi ve bilim söyleyişileriyle zengin bir bilimsel şölene dönüştü. Bilim söyleşisinde ilk gün Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi’nde Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Oğuz Demiryürek, bilimsel çalışmalarda literatür taramasında izlenecek yoldan bahsetti.

Bilim ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen bilim söyleşisinde Aksaray Üniversitesi’nden Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, endüstri devrimleri, yapay zeka ve toplumsal değerlerimizi işledi. Merkez Kız İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleşen bilim söyleşisinin üçüncü etabında ise Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nuriye Koçak FeTeMM eğitiminin yeni bir yüzü olan yeşil dünyadan bahsetti.

Dağılgan Spor Tesisleri’nde gerçekleşen FeTeMM Atölyeleri ve Planetaryum uzay gösterileri öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından ilgiyle takip edildi.

Atölye çalışmalarını ziyaret eden Aksaray Valisi Murat Duru, Belediye Başkan Vekili Yakup Perek ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı’ya robot şovu sunuldu. Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi’nde gece gerçekleştirilen gökyüzü gözlemi bilim şenliğine farklı bir renk kattı.

Aksaray-Yeni Asya

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