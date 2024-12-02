Depozito iade sistemi hem çevreye, hem bütçeye katkı

Yeni yılda uygulamaya geçirilecek Depozito Yönetim Sistemi ile vatandaşın dönüşüm makinelerine attığı her cam, alüminyum ve plastik atık, e-cüzdanına para olarak dönecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, ulusal çapta 2025’te devreye alınması planlanan Depozito Yönetim Sistemiyle, 0,1- 3 litre hacme sahip ambalajların geri dönüşümü için şişe ve kutu başına depozito bedeli ödenecek. Yazılımı yerli mühendisler tarafından yapılan makineye, ambalajlı atıkların barkodu okutulacak. Makineler atıkları, cam şişe, pet ve alüminyum ambalajlı ürün olarak kategorilere ayıracak ve ilgili atık haznesine yönlendirecek. Ambalajlı ürünler, makineye atıldıktan sonra karşılığında şişe başına ücret alınacak ve bu ücret alışverişte kullanabilecek. ilk etapta bu makineler AVM ve marketlere kurulacak.

Atıklar geri dönüşümle ekonomiye kazandırılacak

Yeni yıl ile uygulamaya geçirilecek sistem hakkında bilgi veren İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Görgün, Depozito Yönetim Sisteminin, dünyada 40’tan fazla ülkede kullanıldığını ve bu rakamın hızla arttığını söyledi. Özellikle atık kelimesini kullanmadığının altını çizen Görgün, “Depozitoda boşaltılan ambalajı çöpe atarsanız atık haline gelir, atmadığınızda temiz bir malzemedir. Ondan dolayı atık değil ‘stratejik hammadde’ demeliyiz. Bu stratejik hammaddeleri, makineye attığımızda toplanan ürünler tekrar geri dönüşüme gidip, ekonomiye kazandırılıyor. Depozito hepimizin aşina olduğu bir yöntem. Eskiden ambalajlı bir ürünü tükettikten sonra boş ambalajı geri verdiğimizde karşılığında dolu bir şişe alırdık. Tekrardan aynı yöntem gelecek, bu sefer para verilecek.” diye konuştu.