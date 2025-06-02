Toplanma alanı değil, sağlam bina şart

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Esenler Belediyesi 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde “Depreme Hazırlık ve Temel Afet Bilinci” etkinliğine katıldı.

'En riskli yerler: Zayıf zeminler ve dere yatakları' - 'Domates alırken gösterdiğimiz hassasiyeti ev alırken de göstermeliyiz'

Depremle ilgili konuşan Kadıoğlu, şunları dile getirdi:

“Yer bilimcilerinin uyarısına göre özellikle kıyı bölgelerinde zemini uygun olmayan ve zayıf olan alanlarda risk daha fazladır. Bu durumu uzun zamandır zaten biliyoruz. Örneğin Avrupa Yakası’nda Zeytinburnu’ndan Avcılar ve Beylikdüzü’ne kadar olan sahil şeridi, Anadolu Yakası’nda ise tren hattının deniz tarafı da dolgu zemin olması nedeniyle riskli bölgeler arasında yer alıyor.” Kadıoğlu, “İstanbul gibi büyük bir kentte deprem sonrası toplanma alanları hiçbir zaman yeterli olamaz, bu mümkün değil. Zaten insanlar evlerine yakın yerlerde toplanmak istiyor. Bu yüzden toplanma alanına ihtiyaç duymayacak şekilde sağlam binalarda oturmamız gerekiyor. Deprem anında binaya olan güvenimizi kaybetmememiz gerekiyor. Eğer binamız sağlamsa toplanma alanına da ihtiyacımız kalmaz “ ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi