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Dünya nüfusunun yarısı su sıkıntısı çekiyor

16 Aralık 2023, Cumartesi 23:33
Dünya nüfusunun yüzde 40’tan fazlasının su kıtlığıyla karşı karşıya kaldığını belirten Prof. Dr. Ayşe Handan Dökmeci, “2040 yılında her 4 çocuktan birinin aşırı su sıkıntısı çekecek” dedi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Handan Dökmeci, dünya nüfusunun yüzde 40’tan fazlasının su kıtlığıyla karşı karşıya kaldığını söyledi. Trakya Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Eczacılık Fakültesinde düzenlenen “Suya Dair” paneline katılan Prof. Dr. Dökmeci, küresel iklim değişikliği ve afetlerin sağlıklı suya erişimi engellediğini dile getirdi. 

Su kaynakları şimdiden korunmalı

İklim değişikliği nedeniyle aşırı kuraklık ve sellerin yaşandığını belirten Dökmeci, su kaynaklarının korunması için çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı. Suyun canlı yaşamı için hayati önem taşıdığına dikkati çeken Dökmeci, “Su kıtlığı dünyayı tehdit eden önemli bir durum. İnsanlar besin olmadan uzun süre hayatta kalabilirken susuz olarak yaşam çok zor. Bu suyun da güvenli içme suyu olması lazım. Dünya nüfusunun yüzde 40’ından fazlasının su kıtlığı çektiği biliniyor. Bu durum önümüzdeki yıllarda artacak. 2040 yılında her 4 çocuktan birinin aşırı su sıkıntısı çekeceği tahmin ediliyor. 2050 yılına geldiğimizde 4 milyar insan su sıkıntısı çeken bölgelerde yaşayacak.” ifadelerini kullandı. Dökmeci, doğa ve çevrenin tahrip edilmesinin afet boyutunca iklim olaylarına neden olduğunu belirtti. 

4 çocuktan biri su sıkıntısı yaşayacak

2040 yılında her 4 çocuktan birinin aşırı su sıkıntısı çekeceği tahmin ediliyor. 2050 yılına geldiğimizde 4 milyar insan su sıkıntısı çeken bölgelerde yaşayacak.” ifadelerini kullandı. Dökmeci, doğa ve çevrenin tahrip edilmesinin afet boyutunca iklim olaylarına neden olduğunu belirtti. Sel ve kasırga gibi afetlerin güvenli suya erişimi sağlayan altyapı sistemlerine zarar verdiğini anlatan Dökmeci, “Yaşanan sellerin ardından içme suyu kaynakları doluyor zannediliyor ancak mevcut kaynakların kirlenme riski oldukça fazla. Atık su tesisleri zarar görebiliyor. Kanalizasyon sistemleri arızalanabiliyor ve sızıntılar oluyor. Bu durum salgın hastalıklar gibi ciddi sorunlara neden olabiliyor.” diye konuştu.

AA

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