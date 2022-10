Her 10 kişiden 4’ü online market müşterisi

Her 10 internet kullanıcısından 4’ünün dijital marketlerden alışveriş yaptığı Türkiye, bu alanda dünyada ilk sırada yer alıyor.

Her yıl 230 ülkede insanların çevrimiçi davranışlarına ilişkin küresel raporlar hazırlayan We Are Social ve Kepios’un Temmuz 2022 araştırmasında, 16-64 yaş grubundaki internet kullanıcılarına her hafta online market alışverişi yapıp yapmadıkları soruldu. Türk internet kullanıcılarının yüzde 43,5’luk kısmının her hafta online market alışverişi yaptığı belirlenirken, Türkiye bu oranla dünyada ilk sırada yer aldı. Dünya sıralamasında Türkiye’yi, Tayland (Yüzde 42,7), Güney Kore (Yüzde 40,9) ve Meksika (Yüzde 40,2) izledi. Online alışverişin yaygın olduğu Avrupa ülkelerinde Türkiye’nin ardından en yüksek oranlar Yunanistan (Yüzde 34,4), İngiltere (Yüzde 28,1) ve Fransa’da (Yüzde 23,1) gerçekleşti.

Ankara - Ahmet Terzi