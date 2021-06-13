Kanal, müsilajı temizlemez

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun, ay sonu temeli atılması beklenen Kanal İstanbul projesine ilişkin geçen hafta Kanal 24 yayınında sarf ettiği “Kanal İstanbul yapıldığında Karadeniz’e akan nehirlerin getirdiği temiz suyun Marmara’ya karışması söz konusu. (Kanal İstanbul) Marmara Denizi’ndeki su kalitesi artmış olacak, deniz salyasının önlenmesine katkıda bulunacaktır” sözlerinin yankıları sürüyor.

Uzmanlara göre deniz salyasını (müsilajı) Kanal İstanbul ile temizlemek mümkün değil. Dolayısıyla Bakan Karaismailoğlu’nun sözlerinin bilimsel dayanağı bulunmadığı ifade ediliyor. Independent Türkçe’nin haberine göre, Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız ve İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Marmara Denizi’ni etkisi altına alan deniz salyasının sözkonusu kanal projesiyle ortadan kalkması fikrinin gerçekçi olmadığı görüşünde. Su Politikaları Uzmanı, Devlet Su İşleri (DSİ) eski yöneticisi ve Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız ise, “Marmara Denizi’nin kirlilik yükünün bir plan dahilinde azaltılması çalışmalarında Kanal İstanbul’un olumlu hiçbir etkisi olmayacağı açıktır. Birçok bilim insanı bu kanalın çok olumsuz etki yaratacağına yönelik bilimsel açıklamalar yapıyor” diye konuştu.