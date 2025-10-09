"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EKİM 2025 PERŞEMBE

2 Fransız milletvekili serbest 150 mürettebat üyesi hala İsrail'in elinde

09 Ekim 2025, Perşembe 14:28
İsrail'in yasa dışı şekilde el koyduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu'nda yer alan 2 Fransız milletvekilinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Alma Dufour, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, kendisi ve LFI Milletvekili Farida Amrani'nin serbest bırakıldığını kaydetti.

Dufour, İsrail'in alıkoyduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu aktivistleri hakkında "Fransız Milletvekili Melissa Camara dahil 150 mürettebat üyesi hala İsrail'in elinde." ifadesini kullandı.

Fransız Milletvekili Dufour, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron üzerindeki baskının artırılmaya devam edilmesini istedi.

Dufour ve Amrani, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na katılan aktivistler arasında yer almıştı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu

İtalya'dan yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition), Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını kırmak için 30 ülkeden 140'tan fazla kişiyi taşıyan 1 gemi ve 8 tekneyle Mısır açıklarına ulaşmıştı.

Çoğunluğunu doktor, sağlıkçı ve basın mensuplarının oluşturduğu filoya 8 Ekim'de sabaha doğru İsrail ordusu saldırdı.

Gazze'ye yaklaşık 120 deniz mili mesafede uluslararası sularda saldırıya uğrayan filodaki yolcular İsrail tarafından yasa dışı şekilde alıkondu.

İsrail ordusu, 1 Ekim akşamında Küresel Sumud Filosu'na da saldırarak gemilerdeki yolcuları alıkoymuş, "sınır dışı" işlemlerinin ardından yüzlerce aktivistin tamamına yakını ülkelerine dönmüştü.

AA

