Bu ne hadsizlik! Barrack’ın fotoğrafına tepki yağdı!

"SÖMÜRGE VALİSİ" GİBİ DAVRANIŞLARIYLA TEPKİ TOPLAYAN ABD'NİN BÜYÜKELÇİSİ, SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ TOM BARRACK YENİ BİR SKANDALA İMZA ATTI. SDG LİDERİ MAZLUM ABDİ’YLE HATAY’I SURİYE TOPRAĞI GÖSTEREN HARİTA ÖNÜNDE VERDİĞİ POZ TEPKİYLE KARŞILANDI.

Hatay’ı Suriye’de gösteren harita krizi

ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye Demokratik Güçleri Komutanı (SDG) Mazlum Abdi’yle bir araya geldi. Görüşme sonrası sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta ABD ve SDG heyetlerinin SDG’nin Hatay’ı Suriye’de gösteren bir haritanın yer aldığı bayrağı önünde poz verdikleri görülüyor. "Üniter Suriye" mesajı veren Barrack'ın bu hareketine tepkiler yağdı.

Öte yandan Büyükelçi Tom Barrack, Mazlum Abdi ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed El Şaraa, Şam'da toplanarak SDG ve Suriye arasında süregelen çatışma-ları ele aldı. Rakka, Deyrizor, Tişrin ve Halep'teki Şeyh Meksud ve Eşrefiye mahallerinde SDG ile yaşanan çatışmalardan sonra SDG heyeti Şam'a geldi. Görüşmelerin sonunda ateşkes ilân edildi. Suriye'nin genelinde uygulanacak olan karara göre Suriye Ordusu ve SDG çatışmalarını durduracak.

Türkiye’nin egemenliğine saldırı

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Abdi görüşmesinde arka planda yer alan haritanın kasıtlı mesaj içerdiğini ifade etti. Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Tom Barrack’ın arkasında görülen harita, Hatay’ı Türkiye’nin uluslararası tanınmış sınırlarının dışında göstermektedir. Bu tür kasıtlı mesajların ve yayınların, Türkiye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ciddi siyasî sonuçlar doğurabileceğini ve bu konuda uluslararası hukuka saygı gösterilmesinin elzem olduğunu vurgulamak isterim” ifadesini kullandı.

Büyükelçiyi çağırıp hesap soracak mısınız?

CHP Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ise, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a, “Büyükelçiyi bakanlığa çağırıp, izahat isteyebilecek misiniz” diye sordu. Uzgel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Hakan Fidan, barış güvercini sandığınız Trump’ın Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Hatay’ı Suriye topraklarında gösteren haritanın önünde poz veriyor. Üstelik, SDG mensuplarıyla omuz omuza… Lafı dolandırmayalım: Sizin sorumluluğunuzda olan bakanlık, sorumluluğunu yerine getirecek mi? Büyükelçiyi bakanlığa çağırıp, izahat isteyebilecek mi? Yoksa Trump’tan meşruiyet beklentinizin karşılanmasına mukabil susmanız, tepkisiz kalmanız mı gerekiyor?” ifadesini kullandı.

