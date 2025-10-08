'Fransa tarihinde eşi benzeri görülmemiş anlar yaşanıyor'

Fransız siyaset bilimci Pierre Mathiot, Sebastien Lecornu'nun Meclis'te genel siyaset konuşmasını bile yapamadan Başbakanlık görevinden istifa etmesinin, Fransa cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şey olduğunu ifade etti.

Dün hükümeti kurdu bugün istifa etti

Mathiot, ülkede 9 Eylül'de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Başbakan atanan Lecornu'nun 5 Ekim'de hükümeti kurmasından sadece bir gün sonra istifa etmesiyle ağırlaşan hükümet krizine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Macron'un 2022'de tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından aynı yıl düzenlenen genel seçimlerde onu destekleyen partilerin Meclis'te mutlak çoğunluğu elde edemediğini ifade eden Mathiot, "Dolayısıyla, Fransa'yı yönetmek son derece zor oldu." dedi.

Mathiot, 2 yıl sonra Macron'un, 9 Haziran 2024'te aşırı sağcı Ulusal Birlik'in (RN) yararına olan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin sonuçlarının açıklandığı gece, Ulusal Meclis'i feshettiğini kaydetti.

Aynı yıl düzenlenen erken genel seçimlerde herhangi bir siyasi gücün Meclis'te mutlak çoğunluğu elde edemediğini belirten Mathiot, seçimlerin sonunda Meclis'te 3 farklı cephenin oluştuğunu ve Macron'un yeni bir Başbakan bulmasının 2 ay sürdüğünü ve ardından merkez sağcı Michel Barnier'yi Başbakan olarak atadığını dile getirdi.

Mathiot, Barnier'nin de yalnızca 4 ay görevde kaldıktan sonra muhalefetin verdiği gensoru önergesiyle düştüğünü anımsatarak, Macron'un bu sefer de merkez sağcı François Bayrou'yu atadığını, bu ismin de 9 ay görevde kaldıktan sonra Meclis'ten güvenoyu alamayarak geçen ay düştüğünü ifade etti.

"Emmanuel Macron, 2024'ten bu yana üçüncü bir Başbakan atadı. Bu Fransa'da uzun zamandır bir rekor teşkil ediyor." yorumunda bulunan Mathiot, Macron'un kendisini destekleyen Lecornu'yu geçen ay Başbakan olarak atadığını hatırlattı.

Mathiot, hükümet kurmak için 4 hafta çalışan Lecornu'nun 5 Ekim'de hükümeti açıkladıktan sonra ertesi sabah istifa ettiğini, bu istifanın, Cumhuriyetçiler (LR) partisinin yeni hükümetteki Savunma Bakanı olarak atanan Bruno Le Maire'i sevmediğini dile getirmesinin ardından geldiğini aktardı.

"Bu bir çeşit televizyon dizisi gibi"

Lecornu'nun Meclis'te genel siyaset konuşmasını bile yapmadan istifa ettiğine dikkati çeken Mathiot, "Fransa, cumhuriyet olalı tarihinde böyle bir şey görmedik. Şimdi nasıl geçtiğini bilmek istiyor musunuz? Bu bir çeşit televizyon dizisi gibi." şeklinde konuştu.

Mathiot, Macron'un bir kez daha Lecornu'ye yeni bir hükümet kurulması için bu akşama kadar süre verdiğini kaydederek, "Emmanuel Macron, 'Sorumluluğu üstleneceğim' dedi. Bu da, Sayın Lecornu bir hükümet kuramadığı takdirde, bu Emmanuel Macron'un muhtemelen yeni bir fesih kararı ve dolayısıyla yeni bir meclis seçimi tehdidinde bulunacağı anlamına geliyor." yorumunu yaptı.

Fransa'da 1958'de yeni Anayasa'yla birlikte geçilen 5. Cumhuriyet sisteminin istikrarlı bir sistem olduğunu dile getiren Mathiot, "(5. Cumhuriyet sistemi) 3 yıldır, her yöne savruluyor. Fransızlar son derece şaşkın, rahatsız hatta sinirli çünkü siyasi liderlerin şu anki siyasi meselelerle baş edemeyeceklerini düşünüyorlar." ifadelerini kullandı.

Mathiot, Macron'un öncelikle Lecornu'nun yeniden Başbakan olmayı kabul etmesini istediğini düşündüğünü belirterek, ikinci bir seçeneğin ise başka bir ismi Başbakan atamak olduğunu, bunun sol kesimden veya Macron'a destek veren bir isim olabileceğini kaydetti.

Üçüncü seçeneğin, Ulusal Meclis'in feshedilmesi olduğunu söyleyen Mathiot, anket tahminlerinin, böyle bir durumda aşırı sağcı RN vekillerin sayısının artacağını ancak yine de Meclis'te herhangi bir çoğunluk olmayacağını öngördüğünü anlattı.

"Eğer (Macron) istifa ederse, bu onun için ciddi bir siyasi başarısızlık olur"

Mathiot, dördüncü seçeneğin ise Macron'un istifa etmesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Ama bence bu Emmanuel Macron düşünebileceği son seçenek çünkü istifa ederse, ikinci görev süresinde olduğu için siyaset onun için biter. Tekrar aday olamaz. O genç; 48 yaşında. Eğer (Macron) istifa ederse, bu onun için ciddi bir siyasi başarısızlık olur. Çünkü 1969'da General (Charles) de Gaulle dışında, hiçbir cumhurbaşkanı istifa etmedi. Dolayısıyla bu, onun için son derece korkunç bir siyasi başarısızlık olur, özellikle de uluslararası meseleler konusunda çünkü Emmanuel Macron, uluslararası arenada önemli bir rol üstleniyor özellikle Gazze'de ve ayrıca Ukrayna'da."

Mevcut krizin haftalarca süreceği kanaatini dile getiren Mathiot, Fransa'da ciddi bir kamu borcu olduğuna, bunun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 118'ine tekabül ettiğine işaret etti.

Tüm siyasi partilerin bütçe açığını azaltmak konusunda hemfikir olduğunu ancak bunu nasıl yapacakları konusunda anlaşamadığını vurgulayan Mathiot, mevcut durum nedeniyle ülkede alınması gereken tüm önemli kararların askıda olduğunu; bu krizin devam etmesinin sosyal, ekonomik ve jeopolitik sonuçlar doğuracağını sözlerine ekledi.