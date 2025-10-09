Rotamız, lâhikalardır

"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EKİM 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

09 Ekim 2025, Perşembe
Konya Ereğli’de yapılan okuma programında “Risale-i Nur’un rotası lâhikalardır” başlığı öne çıktı. Hizmette sadakat, ihlâs ve sebatın önemine dikkat çekildi.

Konya-Ereğli - Havva Teker Tosun

Konya Ereğli’de 24-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenen okuma programının misafiri Nuray Serim Hasbaş oldu. Ereğli Yeni Asya Hanım okuyucularının yoğun katılım gösterdiği programda, Risale-i Nur’un meslek ve meşrebi, esma penceresinden insan-ı kâmil ve şahs-ı manevî konuları ele alındı. Müzakereli okuma yönteminin önemi, lâhikaların talebelere çizdiği rota ve Zübeyir Gündüzalp’in sadakatli hizmet çizgisi üzerinde duruldu. 

Lâhikalar Rotamızdır

Konuşmasında lahika mektuplarının Risale-i Nur talebelerinin yol haritası olduğuna dikkat çeken Hasbaş, “Vazifemiz Risale-i Nur’u okumak, yaymak ve neşrine çalışmaktır.” dedi. En güzel neşriyat hizmetinin gazete ile yapıldığına dikkat çekti. Ayrıca Üstad Bediüzzaman’ın “kâinata değişmem” dediği talebesi Zübeyir Gündüzalp’in çizgisinden ayrılmamanın, sadakat, sebat ve ihlasla hizmet etmenin önemini vurguladı.

Değerlendirmeler

Katılımcılar, yapılan dersleri büyük bir şevkle takip ettiklerini ifade ettiler. Program sonunda Ereğli Yeni Asya hanım okuyucuları, duygu ve düşüncelerini böyle dile getirdiler:

- Banu Demiral: Bu asrın ihtiyacı olan Kur’ân tefsiri Risale-i Nur ile akıl, fikir ve mantığımız çalıştı. Ruh, kalp ve vicdanımız tenvir oldu elhamdülillah.

- Meryem Yıldız: Nuray kardeşimizle yapılan üç günlük seminer çok verimli geçti. Gazete ve neşriyat hizmetlerine de daha fazla gayret etmemiz gerekiyor bunu çok iyi anladım. 

- Nesibe Kardeş: Programda Nur’un pencerelerini gayet ciddiyetle araladık. Risale-i Nurların farkına varmamıza vesile oldu. 

- Kübra Yılmaz: Beni ve bu dairedeki kardeşlerimi şevke ve gayrete getiren okuma programımızda meşveret esaslarının yeniden konuşulması ve uhuvvetin hem Nur dairesinde hem İslâmiyet dairesinde ne kadar kıymettar olduğunu fark ettik. Kendimizi Nur’un dairesinde olduğumuz için nasipli görüyor, her daim bu feyze mazhariyetimizi Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.

- Havva Tosun: Program çok istifadeli ve verimli geçti. Dersler, seminerler hepsi kabiliyetlerimizin inkişaf etmesine vesile oldu. Çay saatleri ve muhabbetle dolu dolu bir program geçirdik. 

Gezi ve ziyaretler

Program kapsamında Konya Ereğli’nin Ulu Cami ve Uzun Çarşı gibi tarihî mekânları da ziyaret edildi. Programdan sonra Risale-i Nur hatmine başlandı ve çocuk hizmetlerimizi aktifleştirmek, hedeflerimiz arasına eklendi. Program, Barla ziyareti ve Isparta mevlidine katılımla son buldu. Nuray Serim Haşbaş ve programa katılan, emeği geçen bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun.

