Kemal Kılıçdaroğlu duruşmaya katılacak

CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu hakkında “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla açılan 9 davanın birleştirileceğini belirterek “Yeni duruşma gününde Sayın Genel Başkanımız, duruşmaya katılmaktan ve tarihe not düşmekten asla geri durmayacaktır. 9 değil 99 dava açılıp yargılansa da Adaleti savunmaktan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Ankara - Anka

