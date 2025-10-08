"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EKİM 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Hüseyin Kocabıyık: Hukuksuzluğu eleştiririm

08 Ekim 2025, Çarşamba 17:00
AKP içindeki ‘sistemi’ anlattıktan sonra tutuklanan AKP eski İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık’ın ifadesine ulaşıldı.

Kocabıyık, İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği’ne verdiği ifadede “Ben anayasal devlete inanan birisiyim. Hukukun üstünlüğüne inanırım. Bunların yıpranması halinde Türk milletinin bekasının tehlikeye gireceğini düşünürüm. Devletin anayasal tehlikeye gireceğini düşündüğümde herkesi eleştiririm. Yürütmenin başı olan insanı anayasa dışı, hukuk dışı gelişmelerden sorumlu gördüğüm için uyarıcı eleştirilerimi yapmışımdır. Bu benim bir aydın olarak, yazar olarak hakkım değil görevimdir. Görev yaptım” dedi.

Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 144
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu ne hadsizlik! Barrack’ın fotoğrafına tepki yağdı!

    BM: Gazze'nin yüzde 83'ü hasar gördü

    'Hafta sonu, belki pazar günü Gazze ateşkesi için Orta Doğu'ya gidebilirim'

    Maduro: Filistin halkı er ya da geç zafere ulaşacaktır

    Merkez Bankası: Enflasyon, tahminlerimizin üzerinde

    Enflasyona her ay yeni bir bahane

    'Fransa tarihinde eşi benzeri görülmemiş anlar yaşanıyor'

    Almanya, İHA savunma merkezi kuracak

    Sisi: Ateşkes anlaşması sağlanırsa Trump'ı imza törenine davet ediyorum

    Kemal Kılıçdaroğlu duruşmaya katılacak

    Hüseyin Kocabıyık: Hukuksuzluğu eleştiririm

    Hamas: Olumlu gelişmeler yaşanıyor

    Mescid-i Aksa'da çirkin provokasyon!

    2025'te 6 bin 800 orman yangını çıktı, 80 bin hektar alan yandı

    İngiltere 2025'te İsrail'e silah satış rekoru kırdı

    Ankara'da 17 ton bozuk et ve tavuk ürünü ele geçirildi

    İsrail'den bir korsanlık daha: Sumud'dan sonra Özgürlük Filosu'na da baskın yaptı

    AKPM ve AP üyesi 80'den fazla parlamenterden ortak Küresel Sumud Filosu bildirisi

    Enflasyon kalıcı hale geldi - Neden kontrol altına alınamıyor?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu ne hadsizlik! Barrack’ın fotoğrafına tepki yağdı!
    Genel

    Enflasyona her ay yeni bir bahane
    Genel

    Maduro: Filistin halkı er ya da geç zafere ulaşacaktır
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Merkez Bankası: Enflasyon, tahminlerimizin üzerinde
    Genel

    'Hafta sonu, belki pazar günü Gazze ateşkesi için Orta Doğu'ya gidebilirim'
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    BM: Gazze'nin yüzde 83'ü hasar gördü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.