Hüseyin Kocabıyık: Hukuksuzluğu eleştiririm

AKP içindeki ‘sistemi’ anlattıktan sonra tutuklanan AKP eski İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık’ın ifadesine ulaşıldı.
Kocabıyık, İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği’ne verdiği ifadede “Ben anayasal devlete inanan birisiyim. Hukukun üstünlüğüne inanırım. Bunların yıpranması halinde Türk milletinin bekasının tehlikeye gireceğini düşünürüm. Devletin anayasal tehlikeye gireceğini düşündüğümde herkesi eleştiririm. Yürütmenin başı olan insanı anayasa dışı, hukuk dışı gelişmelerden sorumlu gördüğüm için uyarıcı eleştirilerimi yapmışımdır. Bu benim bir aydın olarak, yazar olarak hakkım değil görevimdir. Görev yaptım” dedi.
Ankara - Anka