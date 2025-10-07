"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Silahlı saldırıya uğrayan Avukat Serdar Öktem kaldırıldığı hastanede öldü: Gözaltı sayısı 6'ya yükseldi

07 Ekim 2025, Salı
İstanbul Şişli'de aracına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenen avukat Serdar Öktem, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede öldü. Saldırının bir organize suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği ve 6 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

İstanbul Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne giden otomobile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında silahlı saldırı düzenlendi.

Uzun namlulu silahlarla düzenlendiği belirtilen saldırıda otomobildeki avukat Serdar Öktem ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Öktem ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Serdar Öktem, burada yapılan müdahalelere rağmen öldü. 

GİRİŞ YARALARI TESPİT EDİLDİ

Öktem'in otopsi raporu tamamlandı.

Öktem’in kıyafetlerinin ise atış mesafesinin belirlenebilmesi için Polis Kriminal Laboratuvarı’na gönderildiği öğrenildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA 

İçişleri Bakanlığı'ndan saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Serdar Öktem'in ölümüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Bakanlık, konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyla paylaşılmaya devam edileceğini de belirtti.  

GÖZALTI SAYISI 6'YA YÜKSELDİ 

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısının 6'ya yükseldiği açıklandı. Son gözaltına alınan şüphelinin, olayı gerçekleştiren diğer şüphellerin kaçmasına yardım ettiği belirtildi.

İKİ ŞÜPHELİ 18'DEN KÜÇÜK

Açıklamada şüphelilerden ikisinin 18 yaşın altında olduğu da kaydedildi.  

Saldırganların Arnavutköy ilçesi civarında yakalandığı belirtilen açıklamada, bölgedeki arama-tarama faaliyetleri sonucu 2 Kalaşnikof, 2 tabanca olmak üzere toplam 4 adet silah ve kar maskesi, eldiven gibi eşyaların ele geçirildiği de kaydedildi. 

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ TESPİTİ 

Eylemin, ilk belirlemelere göre bir organize suç örgütünün Serdar Öktem'e karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği belirtilen açıklamada "Soruşturma azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir" denildi.  

SALDIRIDA KULLANILAN ARAÇ DA BULUNDU

Avukat Öktem'e silahlı saldırıda kullanılan araç, Arnavutköy İstiklal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu. 

TAKSİYLE KAÇMIŞLAR

Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araştırmasında, şüphelilerin aracı İstiklal Mahallesi'ndeki ormanda terk ettiği ve taksiyle kaçtığı tespit edildi. Araç üzerinde inceleme başlatılırken, taksiyi takibe alan Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odayeri mevkiinde aracı durdurdu. Taksiden inerek ağaçların arasına kaçan şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, soruşturmayı yürüten İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 

DOSYASI AYRILMIŞTI

Serdar Öktem, Sinan Ateş suikastı davasındaki sanıklardan biriydi. "Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan yargılandığı 22 sanıklı davada bir süre tutuklu yargılanan Öktem, geçen yıl 2 Ekim'deki duruşmada tahliye edilmişti. Dosyası ayrılan Öktem'in yargılanmasına, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyordu.

