Almanya, İHA savunma merkezi kuracak

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, tehdit olarak görülen insansız hava araçlarına (İHA) karşı savunma merkezi kuracaklarını söyledi.

Dobrindt, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, tehlikeleri önlemenin eyaletlerdeki polis teşkilatlarının görevi olduğunu ve Federal Polis Teşkilatının bu konuda kısıtlı yetkisi bulunduğunu belirterek, gelecekte Federal Polis Teşkilatının, İHA’lara karşı savunmada eyalet polis teşkilatlarını desteklemesini istediklerini vurguladı. Bu konuda bazı tedbirler alacaklarına işaret eden Dobrindt, "Bakanlar Kurulu'nda açıkladım, ortak İHA savunma merkezi kurulacak." dedi. Dobrindt, bu merkezde, eyalet polis teşkilatlarının ve Federal Polis Teşkilatının birlikte çalışacağını aktararak, ortak İHA savunma merkezinin yanında Federal Polis Teşkilatında İHA ile mücadele biriminin ve İHA AR-GE biriminin kurulacağını anlattı. Federal Polis Yasası’nda yapılması öngörülen değişikliklerin yer aldığı yasa tasarısının, Bakanlar Kurulu’nda kabul edildiğini söyleyen Dobrindt, burada Federal Polise (tehdit olarak görülen) İHA’lara müdahale etme ve bunları düşürme yetkisinin verilmesini düzenlediklerini kaydetti. Alman hükümeti, Alman ordusunun ülke içinde şüpheli İHA’larla mücadeleye destek sağlaması için Hava Güvenlik Yasası’nı da yenilemeyi planlıyor. Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen Federal Polis Yasası’nda yapılacak değişikliklerin yasalaşması için yasa tasarısının Federal Meclis’ten (Bundestag) de geçmesi gerekiyor. AA

Okunma Sayısı: 237

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.