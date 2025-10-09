Enflasyona her ay yeni bir bahane

Eylül’de tüketici enflasyonu (TÜFE) aylık yüzde 3,23 artarak geçen yılın aynı ayındaki yüzde 2,97’lik oranın üzerine çıktı. Yıllık enflasyon ise 0,34 puanlık artışla yüzde 33,29’a yükseldi.

Enflasyon kalıcı hale geldi - Neden kontrol altına alınamıyor?

ANKA Ekonomi Editörü Zülfikar Doğan’ın analizine göre, bu tablo başta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan olmak üzere ekonomi yönetimini “enflasyon için yeni bahane” arayışına yöneltti.

Doğan, üçüncü yılına giren dezenflasyon programına rağmen enflasyonun bir türlü düşürülemediğini, “tek hane” hedefinin ise 2023’ten bu yana sürekli ertelendiğini hatırlattı. Buna göre, 2025’e çekilen hedef önce 2026’ya, ardından 2027’ye ötelenmiş durumda. Mehmet Şimşek’in 2023 Haziran’ında göreve gelirken “ekonomide rasyonel politikalara geçileceğini” açıkladığını hatırlatan Doğan, bakanın enflasyon artışını maaşlara geçmiş enflasyona göre yapılan zamlar, asgari ücretin yüksekliği ve tüketim harcamalarının artışı ile açıkladığını belirtti.

Enflasyonun sebebi kötü idare

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın, bankanın faaliyetlerine ilişkin sunum yapmasının ardından söz aldı.

Oluç, “Kimi zaman ‘emekçilerin, işçilerin maaş artışları, kimi zaman dış faktör bu enflasyonla mücadeleyi zayıflatıyor diye açıklamalar’ yapılıyor. Ne hikmetse enflasyona sebep olan, bu iktidarın politikalarına dair, hiçbir laf duymuyoruz. Yastık altı altınların enflasyona sebep olduğu konusundaki ısrarı çok anlaşılır bulmuyoruz” dedi.

Daha sonra söz alan İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta da Merkez Bankası’nın enflasyonu revize etmesine ilişkin, “Siyasî operasyonlar, hukuk dışı davranışlar, sürekli olarak antidemokratik davranışlar beklentileri bozuyor. Siyasî operasyonlar elinizde değil. O zaman ne elinde Merkez Bankası’nın? Bu, kötü yönetimden başka bir şey şey değil” ifadelerini kullandı.

