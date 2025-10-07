"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EKİM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Artvin ve Trabzon açıklarında bulundu

07 Ekim 2025, Salı 22:00
Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında deniz yüzeyinde insansız deniz aracı bulundu. Trabzon'da denizde bulunan insansız deniz aracı da kontrollü şekilde imha edildi.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Hopa açıklarında bir teknedeki balıkçılar deniz yüzeyinde bir cisim olduğunu görerek, durumu Hopa Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede cismin insansız deniz aracı olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından denizde çevre emniyeti alındı.

Yapılan ilk değerlendirmelere göre, insansız deniz aracının 29 Eylül 2025'te Trabzon'un Çarşıbaşı açıklarında bulunan insansız deniz aracıyla aynı model olduğu belirtildi.

"Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı bir insansız deniz aracı olabileceğini tahmin ediyoruz"

Vali Turan Ergün, Kemalpaşa ilçesi sahilinde konuya ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Geçen hafta Trabzon açıklarında rastlanan insansız deniz aracının aynısının bugün Hopa açıklarında tespit edildiğini belirten Ergün, "Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı bir insansız deniz aracı olabileceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Ergün, Sahil Güvenlik Komutanlığının gerekli emniyet tedbirlerini aldığını ifade ederek, "Deniz Kuvvetlerine bağlı SAS komandolarından oluşan bir ekibimiz İstanbul'dan Trabzon'a geldi. Buraya gelip, inceleyip imha edecekler." diye konuştu.

Ekibin olay yerine hava kararmadan ulaşması durumunda imha işleminin bugün, aksi durumda ise yarın gerçekleştirileceğini anlatan Ergün, "Biz deniz aracında patlayıcı madde varmış gibi değerlendirip, orada imha ediyoruz. Genel teknik bu şekilde." ifadelerini kullandı.

Vali Ergün, bölgede güvenlik önlemlerinin alındığını yineleyerek, Sahil Güvenlik ekiplerinin cismin çevresinde güvenlik hattı oluşturduğunu, 3,5 mil mesafede giriş-çıkışların yasaklandığını ve balıkçıların bölgeye yaklaştırılmadığını kaydetti.

Karadeniz'in farklı bölgelerinde zaman zaman benzer cisimlerin görülebildiğini belirten Ergün, şu değerlendirmede bulundu:

"Sadece bizim sahillerimizde değil, Batı Karadeniz'de de görüldü. Orta ve Doğu Karadeniz'in her bölgesinde benzer durumlar yaşanabiliyor. Böyle bir cisimle karşılaştıklarında özellikle sabah saatlerinde ilk denize çıkan balıkçılar daha çok rastlayabiliyor. Yaklaşmadan, dokunmadan hemen Sahil Güvenliğimize veya 112'ye haber vermelerini istiyoruz."

Hopa'ya ulaşan SAS ekipleri, imha işlemi için denize açıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, insansız deniz aracını kontrollü şekilde imha etti.

Trabzon'da bulunan insansız deniz aracı kontrollü şekilde imha edildi

Trabzon'da denizde bulunan insansız deniz aracının kontrollü şekilde imha edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde Trabzon açıklarında bulunan insansız deniz aracı, saat 16.45 itibarıyla bulunduğu yerde SAS ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan insansız deniz aracının imhası sırasında meydana gelen patlama sesi ise Ortahisar ilçesinde birçok noktadan duyuldu.

AA

