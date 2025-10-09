"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EKİM 2025 PERŞEMBE

Maduro: Filistin halkı er ya da geç zafere ulaşacaktır

09 Ekim 2025, Perşembe
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İsrail’in Gazze'de iki yıldır sürdürdüğü saldırılara dikkati çekerek, Filistin'in er ya da geç zafere ulaşacağına inandığını söyledi.

Devlet televizyonu VTV'de konuşan Maduro, İsrail'in Gazze'de Adolf Hitler döneminden bu yana insanlığın tanık olduğu en vahşi soykırımı işlediğini belirterek, Filistin halkıyla "sarsılmaz bir dayanışma" içinde olduklarını vurguladı.

"Filistin halkı er ya da geç zafere ulaşacaktır." diyen Maduro, başta başkent Caracas olmak üzere dünyanın dört bir yanından insanların, İsrail'in Gazze'deki "soykırımına" tepki gösterdiğini söyledi.

Maduro, İsrail'in saldırılarını her fırsatta kınadıklarını hatırlatarak, "Filistin, hiç kuşkusuz, insanlığın hegemonyasının, siyonizmin ve yeni faşizmin barbarlığına karşı yürüttüğü büyük davadır. Filistin bayrağını gururla taşıdık; Karaçi, Madrid, New York, Buenos Aires, Meksiko, Caracas ve Venezuela'nın bir diğer kenti Maracaibo sokaklarında." ifadelerini kullandı.

ABD'yi de Gazze'deki soykırımın ortağı olmakla suçlayan Maduro, Washington'daki emperyalist elitlerin ve dünya genelindeki aşırı sağcı müttefiklerinin, tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu soykırımı desteklediğini ve finanse ettiğini ileri sürdü.

Filistin'in Caracas Büyükelçiliği yakınında dün toplanan yüzlerce Venezuelalı, ellerinde taşıdıkları Filistin bayraklarıyla "soykırımı durdurun" çağrısında bulunmuştu.

VTV televizyonunun paylaştığı görüntülerde, Venezuelalıların Filistin'e destek protestosuna oldukça yoğun katılım gösterdiği görülmüştü.

AA

