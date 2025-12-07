"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ARALIK 2025 PAZAR - YIL: 56

İBB: Bazı bölgelerinde metrekareye 67 kilogram yağış düştü - 910 ihbara müdahale edildi

07 Aralık 2025, Pazar 22:13
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin farklı bölgelerinde metrekareye 5 ila 67 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul etkili olan yağışlı ve soğuk havanın, gece yarısından itibaren kuvvetli sağanak ve fırtınaya neden olduğu belirtildi.

AKOM verilerine göre, dün gece yarısından itibaren şiddetini artıran gök gürültülü sağanağın özellikle Arnavutköy, Sarıyer, Şişli, Bakırköy, Beykoz ve Üsküdar ilçelerinde etkili olduğu aktarılan açıklamada, İstanbul'un farklı noktalarında metrekareye 5 ila 67 kilogram arasında yağış düştüğü kaydedildi.

Arnavutköy, Çatalca ve Başakşehir'de devam eden kuvvetli yağışın akşam saatlerinde Anadolu Yakası'nda da etkili olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, yağışın yarın sabaha kadar yer yer yoğun şekilde devam edeceği ifade edildi.

Küçükçekmece'de rögarın taşması sonucu caddeyi su bastı

Kentte etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Halkalı Caddesi'nde rögar taştı. Cadde sular altında kalırken, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Rögardan gelen kirli su nedeniyle çevreye ağır bir koku yayıldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.

Yağıştan kaynaklı 910 ihbara müdahale edildi

Avrupa Yakası'nın kuzey bölgelerinde rüzgarın zaman zaman hızla eserek fırtına seviyesine çıkacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, İstanbul genelinde meteorolojik olumsuzluklara karşı İSKİ, Yol Bakım, İtfaiye, Atık Yönetimi, Park Bahçeler, Zabıta, Trafik, İETT, Metro İstanbul, Şehir Hatları, İGDAŞ ve diğer destek birimlerinden toplam 5 bin 887 personel ve 1972 araç, iş makinesinin görev yaptığı, İSKİ'nin 70 motopomp ve 2 dalgıç pompa, İtfaiyenin 245 motopomp, 601 dalgıç pompa ve 386 seyyar jeneratör ile sahada görev yaptığı bilgisi verildi.

Açıklamada, İBB birimleri tarafından şu ana kadar İSKİ'nin 675, İtfaiyenin 140, Yol Bakımın 80, Park Bahçelerin 15 olmak üzere toplam 910 ihbara müdahale edildiği bildirildi.

AA

Okunma Sayısı: 182
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ardahan-Ardanuç yolu kış boyunca kapalı olacak

    İBB: Bazı bölgelerinde metrekareye 67 kilogram yağış düştü - 910 ihbara müdahale edildi

    Sudan-Güney Kurdufan'daki saldırıda ölü sayısı 114'e yükseldi - Afrika Birliği saldırıyı kınadı

    Suriye: İsrail, topraklarımızdan çekilmeden bir anlaşma olmayacak

    Şam'da patlama oldu

    'Gazze’yi, Mısır da herhangi bir yabancı ülke de yönetmeyecek'

    Benin'deki darbe girişimi başarısız oldu

    Orta Doğu'da Filistinsiz barış hayal

    Rusya, son bir haftada 1600 İHA,1200 güdümlü bomba ve 70 füzeyle saldırı düzenledi

    Maltepe'de servis minibüsü devrildi, 1'i ağır 7 kişi yaralandı

    Endonezya'da afetlerde ölenlerin sayısı 900'ü aştı

    AP Türkiye Raportöründen samimiyet çağrısı: Hukuka uyun, AB yolu açılsın

    ABD-Alaska'da 7 büyüklüğünde deprem oldu

    İsrail’in tehcir planına izin verilemez

    Trump’a Avrupa’dan tepki

    Kamu kuruluşları borç batağında

    Bakan Tunç: Yargı demokratikleşti

    TÜİK'in rakamları hamsiye ayarlı

    Kendi atadıkları bürokratlara zam yapıyorlar

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kamu kuruluşları borç batağında
    Genel

    ABD-Alaska'da 7 büyüklüğünde deprem oldu
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    TÜİK'in rakamları hamsiye ayarlı
    Genel

    Trump’a Avrupa’dan tepki
    Genel

    İsrail’in tehcir planına izin verilemez
    Genel

    Bakan Tunç: Yargı demokratikleşti
    Genel

    AP Türkiye Raportöründen samimiyet çağrısı: Hukuka uyun, AB yolu açılsın
    Genel

    Maltepe'de servis minibüsü devrildi, 1'i ağır 7 kişi yaralandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.