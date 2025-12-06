"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

AB uyuşturucu trafiğini uzaydan gözetleyecek

06 Aralık 2025, Cumartesi 10:19
Avrupa Birliği (AB) sınırlarından kaçakçılık yoluyla getirilen uyuşturucuyla mücadele etmek için yüksek çözünürlüklü uydular ve yeni dron teknolojilerini kullanmaya hazırlanıyor.

AB Komisyonu, yeni AB Uyuşturucu Stratejisi ve Uyuşturucu Kaçakçılığına Karşı Eylem Planı’nı sundu. Plandaki stratejiler, uluslararası işbirliğini artırmak, yasa dışı uyuşturucu ithalatını durdurmak, üretim tesislerini kapatmak, gençlerin suç örgütlerine katılımını engellemek ve uyuşturucuyla ilgili şiddetle mücadele etmek için adımları içeriyor. Bunun yanı sıra AB ülkeleri, kara, deniz veya hava yoluyla kaçakçılık rotalarını daha iyi izlemek ve engellemek için gümrükler, kurumlar ve özel sektörle birlikte çalışacak. Böylece, posta yoluyla gönderilen uyuşturucuları bulmak için en son teknolojiler ve yapay zekâ kullanılacak, havacılık izlenecek. 

